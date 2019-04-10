living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف اليوم الأربعاء 10 نيسان 2019

10
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع دبلوماسي مخضرم إنّ العدّ التنازلي للخطوات التصعيدية الذي بدأ في المنطقة مع الإنسحاب الأميركي من التفاهم النووي مع إيران وتوّج بإدارج واشنطن للحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الأميركية، وتضمّن اعترافاً أميركياً بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل»، وبضمّ «إسرائيل» للجولان السوري، سينتهي مع الإنتخابات «الإسرائيلية» وبدء تظهير حدود القدرة على التوظيف السياسي للتصعيد وصولاً للإنتخابات الأميركية نهاية العام المقبل، ليبدأ بعدها زمن البحث عن التسويات وفقاً للتوازنات القائمة مستبعداً تخطي التصعيد حدود المواجهات المحدودة وبالتالي لا خطر لوقوع حرب.

 

 

 

الأخبار: علم وخبر

بري يعتذر عن عدم لقاء ماكرون

أثناء وجوده في العراق، تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حدّد موعداً للقائه في باريس يومَ الجمعة المقبل. لكن برّي اضطر إلى الاعتذار بسبب تحديده جلسة أسئلة وأجوبة للحكومة اليوم، كما كان ملتزماً عدداً من المواعيد حينَ عودته إلى لبنان، حيث يزوره عدد من الرؤساء، منهم رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس الخميس أو الجمعة.


توحيد البعث!

يبدو أن حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان (البعث السوري)، بدأ يتجاوز قطوع الانقسام بين قيادتيه. إذ كان لافتاً خلال حفل استقبال للقيادة القطرية لمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الحزب حضور كل المسؤولين فيه. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار»، أن القياديين المنقسمين في ما بينهم بادروا الى «صلحة» برعاية السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي اجتمع بهم أكثر من مرة. وقال علي لـ«الأخبار» إن «الأفرقاء حرصاء على أن يكونوا موحَّدين ما دام ليس هناك خلافات في الجوهر، وأنه يجب على الحزب أن يكون له دور أقوى في المرحلة المقبلة». وأشار السفير إلى أن «ما حصل في الاحتفال هو مظهر من مظاهر التوحد حول ما تنجزه سوريا من انتصارات»، لافتاً إلى أنه «خطوة أولى على طريق المصالحة التامة». ومن المرجَّح أن يعقد الحزب مؤتمراً لاحقاً لتأكيد تجاوز الخلاف الداخلي.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


وزير للعلاقات العامة

وزير في الحكومة السابقة وقّع عقداً مع أحد المصارف يتولّى من خلاله مهمّة في العلاقات العامة للمصرف لقاء 8 آلاف دولار شهريّاً.


أسباب التعاقد

تبيّن أنّه تمّ إمرار التعاقد في مستشفيات حكومية نظراً لامتناع مجلس الخدمة المدنية عن إجراء مباريات وتعرّض مستشفيات للتوقّف عن العمل في ظلّ حاجة إلى الكادر البشري الضروريّ لتسيير الأقسام فيها....


وزير للمرة الأولى

غرّد أحد الوزراء ناشراً صورته والمعلم السياحي الذي يزوره لكنّه أخطأ في اسم المكان الذي يقصده للمرّة الأولى فألغى التغريدة ونشر أخرى مُصحّحة....

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout