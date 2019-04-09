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سلام الزعتري: هشام حداد سيقع... وهذه نصيحتي له!

9
APRIL
2019
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أعلن سلام الزعتري أنه "بدأ التفكير جدياً في الإبتعاد عن الشاشة لأنها لم تعد تقنعنه"، وقال في مقابلة إذاعية مع راشيل كرم ضمن برنامج "اقنعني": "لقد خضت العمل التلفزيون فعلياً وهذا النوع من البرامج منذ 9 سنوات عقب الانتخابات النيابية... في مختلف المحطات التلفزيونية التي عملت بها لم يكن هامش الحرية والانتقاد كبير بالقدر الذي كنت أحظى به في قناة "الجديد".

وتابع الزعتري: "الحرية التي وجدتها في قناة الجديد خلال مرحلة 2010-2016 لم أجدها في قنوات أخرى.  

وقال الزعتري: "أحب أسرة "الجديد" كثيراً ولكن تغيرت كثيراً. الشيخ بيار الضاهر "خربلي بيتي" بموضوع انتاج "بي بي شي" وتقصّد ذلك لإبعادنا "لتطلع منا" وهو فضّل هشام حداد من أجل الرايتيغ وهو سيقع لأن الـego لديه عالية جداً. من هنا انا اتوجه بالنصيحة لهشام حداد وعن تجربة شخصية، تجنب التجريح في الاسلوب النقدي لأن الحياة "كارما"، والآن انظر الى بعض ما كنت اقوله وراجعت نفسي كثيرا ووجدت اني كنت سيئا جدا مع البعض".

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