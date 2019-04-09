نشاط إنساني من تنظيم لجنة المرأة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر

تخللت الزيارة أجواء موسيقية رائعة ، ثم ألقت الأم الرئيسة الأخت تيريز شمعون كلمة ترحيب وشكر لكل من ساهم في هذا اللقاء وشددت على ضرورة التعاون والإهتمام من الجميع لإدخال الفرحة إلى قلوب المسنين كما و ألقت مسؤولة لجنة المرأة الآنسة سلام رميلي كلمة شكر لكل من شارك بإنجاح هذا النشاط وخصت بالشكر هيئة قضاء زحلة بمنسقتها السيدة جيهان جبور مثنية على جهودها التي تبذلها لإنجاح كافة النشاطات كما و رحبت بالمشاركة المميزة والمفاجئة لمسؤولة المرأة في التيار الوطني الحر السيدة جومانا سليلاتي و السيدة مينيرفا تنوري.

ومن بعد الصلاة مع الأم الرئيسة، لقمة محبة تشارك بها الجميع وتم توزيع هدايا على الجميع ومن ثم جولة في أرجاء المركز.

لجنة المرأة بجميع أعضائها تشكر كل من شارك بإنجاح هذا النشاط وتقدر جهود كل الداعمين.