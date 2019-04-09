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حسن مراد بعد لقائه مع نائب وزير الاقتصاد البلغاري: لقد ركزنا على اهمية تحفيز الشركات على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

9
APRIL
2019
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ناقش وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مع نائب وزير الاقتصاد البلغاري الكسندر مانوليف الخطوات العملية لتنمية الاقتصاد والتجارة بين لبنان وبلغاريا.
وجاء ذلك بعد استقبال مانوليف في مكتبه في الوزارة، حيث صرّح مراد بعد انتهاء اللقاء "لقد ركزنا على اهمية تحفيز الشركات على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جميع المجالات، والعمل على اعداد يوم مشترك للتعريف والترويج للمنتجات، وتسهيل السياحة من وإلى لبنان، بالاضافة إلى أمور أخرى".
وأضاف مراد "انبثق عن هذا الاجتماع بنود ستترجم ان شاء الله بتوقيع مذكرة تفاهم بين لبنان وبلغاريا آملين ان تتبعها اتفاقيات ثنائية في كافة المجالات".
يذكر أن زيارة الوفد البلغاري تأتي بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها لوفد اللبناني إلى الجمهورية البلغارية.
 
من جهته لفت نائب مانوليف على أن البلدين اتفقا على ايجاد خطوات لتحسين التعاون الاقتصادي. مشيرا الى ان بلاده تؤمن بوجود فرص لتحسين التجارة بين البلدين. واضاف " سنعمل على تهييء مشاريع اقتصادية وتجارية كبيرة في المنطقة بالشراكة مع لبنان وتسهيل العمل للشركات اللبنانية في الاسواق الاوروبية.
وتابع لدينا جالية لبنانية كبيرة في بلغاريا غالبيتهم أتت لدراسة الطب اضافة الى مستثمرين يقومون بتصدير منتجاتهم الى لبنان وبعضهم ينشىء المشاريع فيه.
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