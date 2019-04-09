ملف النزوح، معضلة من مشاكل لبنان الأساسية .. على طاولة "ضروري نحكي"

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حل ملف النزوح السوري، بما يحمله من تشعبات سياسية وإجتماعية وديموغرافية، وتناقضات في الآراء بين تأمين عودة طوعية او عودة آمنة للنازحين الى بلادهم، إضافة الى المشاكل والأعباء الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والبيئية التي كبدها النزوح، على الداخل اللبناني، على طاولة #ضروري_نحكي، حيث استقبلت الإعلامية داليا داغر كلاً من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، وعضو تكتل لبنان القوي آلان عون، إضافة الى

الدكتورة كارمن جحا، ورئيس اتحاد بلديات غرب بعلبك الدكتور ابراهيم نصار، والمسؤولة الإعلامية في مؤسسة "عامل" زكية قرنفل، في حلقة الإثنين 8\4\2019، مباشرةً عبر شاشة الOTV.

كما حلّت الصحافية والمحللة السياسية سكارليت حداد ضيفةً في الفقرة الأولى، وبحثت في آخر المستجدات وتحديداً في الملف السوري، مؤكدةً أنه بات واضحاً استمرار نظام الأسد في الحكم، فهو باقٍ في السلطة باعتراف خصومه، والكلام اليوم عن إعادة ترشيحه بعد انتهاء ولايته في العام 2022.

وأضافت حداد، "الأحوال غير المستقرة محصورة ببعض المناطق شمال البلاد، واستمرار الحرب فيها مرتبط بحسابات الدول التي تشارك بالحرب السورية مثل تركيا وأميركا، وهما لا تحاولان قلب الموازين بل التعويض عن الخسائر الميدانية".

وأشارت حداد الى أن صفقة القرن غير واضحة المعالم بعد، وهي تضع حلاً للصراع العربي الاسرائيلي لصالح اسرائيل تماماً، ويبدو أن اليوم هناك ظروف مؤاتية لتخريج هذه الصفقة، ومنها الإدارة الاميركية الجديدة، وانقسام العرب، مضيفةً أن العودة لا زالت ضبابية بالنسبة لربطها بالحل السياسي، لاسيما ان بين أيدي المجتمع الدولي ورقتَين هما النازحين وتمويل إعادة سوريا لتعويض خسائره، في ظل الدور غير الإيجابي الذي تلعبه المفوضية في مجال العودة.

أما عن الخطة الروسية التي تعمل على إحصاء النازحين وتصنيفهم ضمن فئات، قالت حداد، "انها خطة جيدة ويُعوّل عليها، وبحسب إحصائية روسية تم تقديمها لوزارة الخارجية اللبنانية تبيّن أن اقل من 50 الف سوري فقط من الموجودين في لبنان محاربين للنظام السوري من أصل مليون ونصف نازح".

وفي المواقف، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي ان اقرار "خطة الكهرباء" خطوة اساسية لإنجاز شيء ما وهذا بحد ذاته انجاز للحكومة لخدمة كل اللبنانيين، موجها التهنئة للوزيرة ندى البستاني التي قدمت ملفا متماسكا وكانت منفتحة على المناقشات ووافقت على إجراء تعديلات بعد اقتناعها بها، فالهدف واحد وهو ايقاف هدر ملياري دولار سنويا وتأمين الكهرباء للشعب اللبناني ما يشكل خطوة اساسية لجذب الاستثمارات.

واوضح ان الخطة المتكاملة لم تطرح على وزراء القوات اللبنانية في الحكومة السابقة على مدى سنتين بل كان يطرح دائما الحل الموقت مع البواخر، مضيفا: “لا أعرف قبلها لماذا لم تطرح هذه الخطة؟ فهي بصيغتها لم تطرح علينا في العام 2017.

وتطرق بو عاصي الى ملف النازحين السوريين، مشيرا الى انه مع بدء الأزمة كان هناك غياب للموقف الرسمي اللبناني الواضح في إدارة الأزمة لعدم وجود أي خطة لضبط الأعداد والنزوح، مذكرا بانه لم يكن معلوم مدى طول الأزمة ولا افق فترة بقائهم. ولفت الى انه كان هناك اعتقاد سائد انه مع انتهاء المشكلة السورية تنتهي مشكلة النزوح الا ان هذا يعبّر عن قصر نظر في الرؤية السياسية لحجم الازمة، مشيرا الى ان هذا الملف شهد تجاذبات سياسية ادت الى عدم تشكيل موقف موحد في بداية الازمة، ومذكرا بان القوات لم تكن مشاركة في الحكومة في وقتها.

واضاف: "لست عنصرياً وادائي يثبت ذلك فعندما كنت وزيراً لسنتين كنت معنيا بشكل مباشر بالملف وقلت انني ارفض التعاطي بعنصرية مع النازحين، ولكن مصلحة بلادي العليا فوق كل اعتبار. نحن مع عودتهم الامس قبل اليوم وفي المقابل عليهم واجب العودة وليس فقط حق العودة، فلنتهم بالعنصرية فنحن نعرف اننا لسنا عنصريين بل نحن ندافع فقط عن مصلحة لبنان".

وعن وجود مؤامرة لتوطين السوريين في لبنان، جدد التأكيد ان "القوات" ضد فكرة المؤامرات، معتبرا انها ناجمة عن خوف وقصر نظر، مضيفا: "لا وجود لمؤامرة لتوطين السوريين ولا وجود لشيطان أعظم يريد تدميره، ولكن إذا استمر الوضع على حاله ستكون العواقب كبيرة على لبنان ولا يمكن له ان يحتمل 30% من سكانه نازحين، نحن لا نحتمل هذا الكم من لاجئين أكانوا سوريين او سويسريين".

واعتبر ان المقاربة الاقتصادية في سوريا وربطها بعودة النازحين هي الاخطر لان لا معيار لها، موضحا ان الشعب هو من يساهم في بناء بلده بعد المعاناة والحرب. وذكر ان لبنان لا يستطيع تحمّل هذا الكم من النزوح ويجب ان تتم العودة بأسرع وقت والموضوع مرتبط بالمصلحة الوطنية العليا، مشددا على انه يجب العودة قبل الحل السياسي بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتحفيزهم ومن كل الدول المانحة للضغط باتجاه هذا الموضوع.

ودعا كل الأطراف السياسية ان تشكّل اجماعاً على ملف عودة النازحين وان تترك التراشق السياسي للملفات الأخرى، مؤكدا ان المشكلة لم تكن يوما عند القوات اللبنانية بل همها الأساسي كان إنقاذ لبنان الذي سيغرق إذا تابع بهذه الطريقة.

وعلق على انتقاده من قبل البعض في الآونة الاخيرة لـ"وقف برنامج الرصد السكاني" وقال: "هذا المشروع اوقفته منذ سنتين في مؤتمر صحافي وناقشته في مجلسي النواب والوزراء ولكن البعض استيقظوا اليوم منكوتين، صح النوم".

واوضح انه عندما استلم وزارة الشؤون الاجتماعية كان هناك غياب تام للعلاقة بين الدولة اللبنانية والدول المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية والنازحين ما رفضه تماما لذا عمل على استعادة زمام المبادرة ونجح في ذلك، ما اعاد ثقة الدول المانحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وعن دور وزارة العمل في ضبط العمالة السورية، قال بو عاصي: "وزارة العمل تعمل وفق القانون الذي يحدد القطاعات المسموح للسوريين العمل فيها، ولكن السؤال هل إمكانات وزارة الداخلية او البلديات كافية لضبط هذا الموضوع؟"

بدوره أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن المشكلة ليست في خطة الكهرباء بل في تنفيذها والتجاذبات السياسية، إلا أننا اليوم وصلنا لمرحلة ما عدنا نملك فيها ترف الانتظار، وبحاجة لحلول جذرية، ووقف النزيف في مؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الكهرباء للمواطن 24/24.

وأضاف عون، "كل الوزارات لديها الحق بإجراء مناقصة، ونحن بحاجة لتحديث نظام المناقصات العمومية، وقام وزير المال برفع قانون جديد لنظام المناقصات الذي يجب أن يتعمّم على كل المؤسسات ويكون شفافاً لمنع التشكيك واتهام الآخر".

كما توافق المشاركون على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون داخل جلسة اقرار خطة الكهرباء، ،واصراره على عدم انهاء الجلسة قبل اقرار الخطة.

وقال،"بدأت ازمة النزوح السوري قبل ذهاب حزب الله الى سوريا، وهذه الأزمة ذكرتني بالأزمة الفلسطينية، فأورثتنا حملاً ثقيلاً وصلنا لملرحلة ما عدنا نستطيع فيها السيطرة عليه.هناك نوايا توطين في لبنان، وكل ما يفعله المجتمع المدني يخدم ديمومة البقاء في لبنان، وخطته هي في دعم هؤلاء وتحسين شروطهم في بلد النزوح لإبعاد شبح ذهاب السوريين إلى الغرب، فلماذا لا يكون هذا الدعم في البلد الأصلي".

وأضاف، "الولادات السورية غير المسجلة من أخطر الملفات، وإن كان لدى بعض النازحين مشكلة مع النظام السوري فعلى لبنان عدم إهمال هذا التسجيل، مع ضرورة تنظيم مسح شامل لا مركزي وتجميع الداتا اللازمة، والاتصال بسوريا لتامين العودة وإزالة هاجس الخوف الموجود لدى بعض النازحين، فيجب فتح خط للتفاوض مع الجانب السوري وخط مع المجتمع الدولي.بعض وزراء التيار طالبوا بأن تأتي المساعدات مباشرة عبرالدولة، وعلى المنظمات الدولية أن تساعد البلديات التي تتحمل أعباء النزوح."

واشار عون الى أن البلديات تحمي بعض المحال من المنافسة غير الشرعية ولكن ما هي قدرة الدولة على بسط سيطرتها على كافة

اراضي الدولة؟"

الباحثة في مجال اللاجئين السوريين كارمن جحا أكدت بدورها أن قضية النزوح السوري في لبنان كانت مسيسة من اللحظة الاولى، فلم نكن متفقين على تنظيم الحدود، ولا حتى على تسمية السوريين بين نازحين وسوريين، أو هاربين من الحرب أو ثوّار.

وأشارت جحا الى أنه يجب أن يكون للبنان موقف موحد من الازمة لتسريع الحل، والعودة هي حق لهؤلاء، وعلى الدولة اللبنانية مراقبة هذا الحق ووضع خطة موحدة لتنظيم العودة، والتعاطي بمسؤولية وتقنية معها، مضيفةً أن المجتمع الدولي أبدى التزامه تجاه لبنان في مواجهة ازمة النزوح السوري، والتمويل ليس لاجل توطين النازحين في لبنان، والثغرات في الداتا جزء من الأزمة التي تعاقبت عليها الحكومات اللبنانية، والداتا الدقيقة جزء من خارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة.

رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك ابراهيم نصار ، قال ان اتحاده يضم 14 بلدية و120 قاطن لبناني، مضيفاً ان هناك 55إلى 60 ألف نازح سوري، على سبيل المثال لا الحصر بلدية تمنين التحتا وفيها 100 وحدة سكنية لبنانية، تضم اليوم 800 وحدة سكنية للسوريين، وهي الوحدات التي ينتج عنها ازمات كثيرة أبرزها النفايات الصلبة التي تُعالج بطرق غير شرعية، مضيفاً أنه

لا تتمكن البلديات اليوم بإيراداتها الزهيدة التي لم تتطور ولم ترتفع منذ ازمة النزوح من ادارة ازمة النزوح لا مركزياً.

وأضاف نصّار، أن هناك إشارة استفهام كبيرة حول عدم توجه المنظمات الدولية لمساعدة النازحين المنتشرين في البلديات ليس عبر البلديات، مؤكداً أن الهم الاساسي هو عودة النازحين الى بلادهم وعلى المجتمع الدولي ان يدعمهم في بلدهم سوريا.

وتم عرض خلال الحلقة تقرير مصور من داخل مخيمات النازحين السوريين، إضافةً الى مقابلة مع سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي، عن ملف تسجيل ولادات النازحين السوريين في لبنان.

وكان للحلقة تفاعل كبير على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج، حول هذا الملف، بالإضافة الى اسئلة ملفتة توجه بها الجمهور المتواجد في الأستوديو، من جمعيات وبلديات، وأشخاص من الجنسية السورية، الى الضيوف من ضمن سياق الحلقة.

وأضاف، "الولادات السورية غير المسجلة من أخطر الملفات، وإن كان لدى بعض النازحين مشكلة مع النظام السوري فعلى لبنان عدم إهمال هذا التسجيل، مع ضرورة تنظيم مسح شامل لا مركزي وتجميع الداتا اللازمة، والاتصال بسوريا لتامين العودة وإزالة هاجس الخوف الموجود لدى بعض النازحين، فيجب فتح خط للتفاوض مع الجانب السوري وخط مع المجتمع الدولي.بعض وزراء التيار طالبوا بأن تأتي المساعدات مباشرة عبرالدولة، وعلى المنظمات الدولية أن تساعد البلديات التي تتحمل أعباء النزوح."

واشار عون الى أن البلديات تحمي بعض المحال من المنافسة غير الشرعية ولكن ما هي قدرة الدولة على بسط سيطرتها على كافة

اراضي الدولة؟"

الباحثة في مجال اللاجئين السوريين كارمن جحا أكدت بدورها أن قضية النزوح السوري في لبنان كانت مسيسة من اللحظة الاولى، فلم نكن متفقين على تنظيم الحدود، ولا حتى على تسمية السوريين بين نازحين وسوريين، أو هاربين من الحرب أو ثوّار.

وأشارت جحا الى أنه يجب أن يكون للبنان موقف موحد من الازمة لتسريع الحل، والعودة هي حق لهؤلاء، وعلى الدولة اللبنانية مراقبة هذا الحق ووضع خطة موحدة لتنظيم العودة، والتعاطي بمسؤولية وتقنية معها، مضيفةً أن المجتمع الدولي أبدى التزامه تجاه لبنان في مواجهة ازمة النزوح السوري، والتمويل ليس لاجل توطين النازحين في لبنان، والثغرات في الداتا جزء من الأزمة التي تعاقبت عليها الحكومات اللبنانية، والداتا الدقيقة جزء من خارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة.

رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك ابراهيم نصار في اتحاد بلديات غرب بعلبك الذي يضم 14 بلدية ويضم 120 قاطن لبناني، أكد ان هناك حوالي

55إلى 60 ألف نازح سوري،على سبيل المثال لا الحصر بلدية تمنين التحتا وفيها 100 وحدة سكنية لبنانية، تضم اليوم 800 وحدة سكنية للسوريين، وهي الوحدات التي ينتج عنها ازمات كثيرة أبرزها النفايات الصلبة التي تُعالج بطرق غير شرعية، مضيفاً أنه

لا تتمكن البلديات اليوم بإيراداتها الزهيدة التي لم تتطور ولم ترتفع منذ ازمة النزوح من ادارة ازمة النزوح لا مركزياً.

وأضاف نصّار، أن هناك إشارة استفهام كبيرة حول عدم توجه المنظمات الدولية لمساعدة النازحين المنتشرين في البلديات ليس عبر البلديات، مؤكداً أن الهم الاساسي هو عودة النازحين الى بلادهم وعلى المجتمع الدولي ان يدعمهم في بلدهم سوريا.

وتم عرض خلال الحلقة تقرير مصور من داخل مخيمات النازحين السوريين، إضافةً الى مقابلة أُجريت مع سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي، عن ملف تسجيل ولادات النازحين السوريين في لبنان، الذي اكد ان تسجيل الأطفال مشروطة بتقديم الأهل شهادة الولادة والأوراق الثبوتية التي تُثبت ان الطفل سوري الجنسية لتسهيل اموره.

وعن العودة، اكد ان هناك تخويف تقوم به بعض الجهات السياسية في هذا الموضوع، مضيفاً ان الشعب السوري يود العودة الى وطنه، وهذا ما اقرته المفوضية، والسوريين الذين عادوا لم يُحاسبوا، حتى الذين خرجوا عبر معابر غير شرعية، مرحَّب بعودتهم.

وعن التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية للعودة، اكد عبد الكريم علي انها تصب في مصلحة لبنان لأنه اصغر من سوريا في الحجم والإمكانات، والأمور ستتجه للخير في الأيام المقبلة.

وكان للحلقة تفاعل كبير على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج، حول هذا الملف، بالإضافة الى اسئلة ملفتة توجه بها الجمهور المتواجد في الأستوديو، من جمعيات وبلديات، وأشخاص من الجنسية السورية، الى الضيوف من ضمن سياق الحلقة.