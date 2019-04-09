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نادر الحريري للـ OTV: علاقتي ممتازة بسعد الحريري وهذا ما لم أناقشه مع باسيل!

9
APRIL
2019
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نادر الحريري ...انه الاسم الذي لم يغب عن الاوساط السياسية رغم غيابه عن الحياة السياسية بعد تقديمه استقالته في ايار 2018 من منصبه كمدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري...

بين باريس وبيروت ، يتنقل هذه الايام الراس المخطط سابقا في تيار المستقبل ومهندس التسوية الرئاسية والحكومية مع جبران باسيل حيث شكل الرجلان ثنائية ازعجت كثيرين ولعبت دورا اساسيا في اخراج الحريري من ازمته يوم 4 تشرين الثاني 2017، هذه الثنائية هي التي كانت الاساس، بحسب مصادر مطلعة، في اقصاء نادر الحريري رغبة لاراداة دولة خليجية..

صحيح ان نادر الحريري خرج راهنا من الحياة السياسية لكن الرجل لا يزال ملما بكل الملفات السياسية ولا تزال تربطه علاقة قوية ببعض السياسيين الاصدقاء الذين يتردد لزيارتهم او لقائهم كلما سنحن له الفرصة سواء في بيروت او باريس. وهو، بحسب المعلومات، كان موجودا الاسبوع الماضي في بيروت والتقى على مأدبة غداء وزير الدفاع الياس بوصعب الذي يصفه بالصديق، كما اجتمع في زيارة سابقة لبيروت منذ قرابة الشهر بوزير الخارجية جبران باسيل بعدما زاره في مكتبه في وزارة الخارجية....كما انه يلتقي بالان عون كلما سنحت الفرصة وتربطه علاقة صداقة قوية بنهاد المشنوق الذي اقصي ايضا عن دوائر القرار في تيار المستقبل.
و تمكنت يوما ان تجالس نادر الحريري لحضر سؤال بديهي : ما دقة تورطك بصفقات مع جبران باسيل ولاسيما بملف بواخر الكهرباء بعد اتهامات النائب بولا يعقوبيان لكما؟ يضحك نادر الحريري عندما تطرح عليه هكذا سؤال ويجيب من دون تردد :" بكل بساطة البواخر صارت بلبنان قبل حكومة الحريري...وفي ذاك الوقت لم اكن انا موجودا سياسيا.."

وعن اتهامات يعقوبيان يقول:" المحامي يقوم بعمله "، مكتفيا بالتعليق على السبب الذي يدفع يعقوبيان بالتهجم عليه بالقول :"واضح"

عن علاقة نادر الحريري بجبران باسيل هذه الايام نسأل نادر قيرد :انه صديق وعلاقتنا جيدة اما عن الصفقات المتهمين سويا بها فيستوقفك نادر ليقول :سأكشف لك ما لا يعرفه احد : ولا مرة بحياتنا فاتحين حديث تجاري انا وجبران باسيل!

اما عن العلاقة مع سعد الحريري فيؤكد الرجل الذي كان الاقرب لرئيس الحكومة : بالشخصي علاقتي ممتازة معه اما بالسياسة فلا اتدخل هذه الايام...وهو اي الحريري يدرك تماما انه عندما يطلبني يجدني..."

عن التسوية بين المستقبل والتيار الوطني الحر، التي كان احد عرابها نسال نادر الحريري عما اذا كانت تعثرت غيابه قيرد فورا :" لا فالاساس موجود"..

لا شك ان غياب نادر الحريري عن المشهد السياسي احدث فراغا يصعب ملؤه داخل البيت الازرق تقول اوساط في تيار المستقبل ذاته، اما اوساط التيار الوطني الحر فتعلق بالقول :"علاقتنا مع الحريري اليوم جيدة جدا لكن لو كان نادر هون لاختلفت الامور بملفات عدة فهو كان يلعب دورا ايجابيا اكبر، كما ان الية التواصل مع المستقبل بوجود نادر الحريري كانت اوسع واشمل فغياب الرجل ترك بلا شك فراغا بمكان ما!

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