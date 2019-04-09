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الجامعة الأنطونية تعلن عن إطلاق اول قمر اصطناعي في لبنان خلال سنة بالتعاون مع مركز البحوث اللبناني

9
APRIL
2019
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نظمت كلية هندسة المعلوماتية والإتصالات في الجامعة الأنطونية Antonine University-UA وبرعاية وزارة الإتصالات، منتداها الثالث حول التقنيات الناشئة تحت عنوان"اليوم المفتوح للاتصالات"” Open Day For Telecommunications” في الحرم الرئيس للجامعة في الحدث بعبدا في حضور ممثل وزير الإتصالات محمد شقير الدكتور ناجي اندراوس، رئيس الجامعة الأب ميشال الجلخ وحضور عميد كلية الهندسة شادي ابو جودة وخبراء أجانب.


الجلخ
تحدث الأب الجلخ في كلمته عن اهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي ينقلنا الى عالم التكنولوجيا، لكنه في المقابل حذّر من الغرق في عالم التكنولوجيا ومن نسيان البعد الإنساني، وأضاف ان الجامعة الأنطونية يهمها الإنسان بحد ذاته، الى جانب البعد التكنولوجي، قائلاً: نحن نتعامل مع الإنسان بحد ذاته، وانا كرئيس جامعة يهمني هذا البعد لاننا جامعة أسستها وتديرها الرهبنة ويهمنا الا تخسر البعد الانساني على حساب التكنولوجيا.


اندراوس

عرض اندراوس لوضع وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو والمشاريع التي تقوم بها لافتاً الى ان العمل يتم اليوم على مشروع الألياف الضوئية ويمتد الى كل المناطق اللبناية، من بيروت الى الجبل ومناطق الأطراف. ممثل وزير الإتصالات لفت الى اهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر مشيراً الى انه يحمل هدفين داخلي وخارجي، يتمحوران حول تعريف الشباب الذي يتخرجون من الجامعة على قطاع الإتصالات الى جانب هدف عالمي وهو تعريف المواطنين عن التطور في هذا المجال.


أبو جودة

أكد عميد كلية الهندسة الدكتور شادي أبو جودة أن الهدف من هذا المؤتمر الإضاءة على عالم الإتصالات، وعلى تقنيات جديدة في التكنولوجيا إنطلاقاً من قطاعات عدة كالفضاء والفلك، وتحديد موقعنا في لبنان بالنسبة للعالم، واذ أشار الى وجود خبراء أجانب في المؤتمر ليحدثونا عن عالم الفضاء والفلك انطلاقا من خبراتهم، لفت الى ان هدف الأمم المتحدة تخفيف حوادث السير بنسبة 50% في العام 2020، أبوجودة كشف عن تعاون كلية الهندسة في الجامعة الأنطونية مع مركز البحوث في لبنان لاطلاق اول قمر اصطناعي “cube sat” في لبنان،خلال سنة، بمشاركة 10 جامعات وبتمويل اوروبي.
واضاف ابو جودة بالقول: نحن في الجامعة الأنطونية نعمل كي نكون على قدر كبير من التقدم العالمي ، من خلال تطوير مهارات طلاب كلية الهندسة.

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