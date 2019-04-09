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جريصاتي عرض مع السفير الالماني وبرنامج الامم المتحدة للبيئة للتداعيات السلبية لأزمة النازحين وحماية الطيور وحملة البحار النظيفة

9
APRIL
2019
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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه بعد ظهر اليوم السفير الالماني في لبنان جورج برغلين بحضور المستشارة البيئية منال مسلّم ، وأطلع الوزير جريصاتي سفير المانيا على ما تعدّه وزارة البيئة من خطط ومشاريع وكيفية الافادة من دعم المانبا وخبراتها، ووضعه في أجواء المؤتمر الدولي من اجل بيئة لبنان الذي سيعقد في الثالث من ايار المقبل.وتطرّق البحث الى موضوع الطيور المهاجرة وكيفية حمايتها ، ولفت الوزير جريصاتي الى أن الوزارة تتخذ كل الاجراءات القانونية لملاحقة المخالفين لقانون الصيد ، والى أن إنشاء الضابطة البيئية سيعزّز المراقبة ويؤدي الى ضبط المخالفات.كذلك تمّ البحث في التداعيات البيئية لأزمة النزوح السوري.

وعرض وزير البيئة مع وفد برنامج الامم المتحدة للبيئة للمشاريع المشتركة وخصوصاً حملة البحار النظيفة ، وكيفية التخفيف من الآثار البيئية السلبية لأزمة النازحين السوريين.

واستقبل وزير البيئة وفداً من جامعة جورج تاون وأطلعهم على رؤية وزارة البيئة لمعالجة المشاكل البيئية في لبنان وإستمع الى افكارهم وتبادل معهم الآراء.

ومن زوار وزير البيئة عضو " كتلة الوفاء للمقاومة " النائب أنور جمعة ، وعضو" تكتل لبنان القوي " النائب ميشال ضاهر حيث جرى التداول في قضايا تهمّ منطقة زحلة والبقاع.

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