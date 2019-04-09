كنعان يتحدث اليوم في البنك الدولي: الاصلاح وفرص عمل الشباب

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يتحدث اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر البنك الدولي في واشنطن في جلسة تمحورت حول "التكنولوجيا والشباب"، يفتتحها نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط فريد بلحاج، ويشارك فيها وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاردن مثنى الغرايبة.

وسيعرض كنعان لواقع الاصلاح المالي في لبنان، لاسيما لناحية المجلس النيابي وتوصيات لجنة المال والموازنة على هذا الصعيد، والخطوات القائمة لاستعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان.

وسيعرض في الجلسة مشروعاً للشباب اللبناني حصراً يهدف لتدريب وخلق فرص عمل لهم في لبنان في مشاريع تكنولوجية تصل الى ٤٨٠٠٠ فرصة عمل جديدة في العام ٢٠٢٥ بالتعاون مع الحكومة اللبنانية و القطاع الخاص.

وستكون للوفد اللبناني، الذي يضم الى كنعان رئيس لجنة الشؤون الخارجية ياسين جابر ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان، لقاءات اليوم مع اعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس الاميركي في لجان مختلفة، من بينهم عضو لجنة القوات المسلحة السيناتور جاك ريد، وعضوا الكونغرس توم غرايفز وريك لارسن، اضافة الى لجنة الصداقة اللبنانية الاميركية، والتي تضم من بين اعضائها النائب اللبناني الاصل دارين لحود.

ويتابع الوفد لقاءاته غداً مع مسؤولين في الادارة الأميركية