إنهيار قناة ري في نهر ابراهيم و مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران والنائب روجيه عازار يلبّيان نداء الأهالي

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رافق النائب روجيه عازار مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في زيارته إلى نهر ابراهيم للكشف على قناة الري المكسورة حيث استمعا إلى هواجس أبناء المنطقة والمزارعين الذين يروون أراضيهم بواسطة تلك القناة .

جبران أكّد أن إصلاح القناة هو من واجبه كمدير للمؤسسة وواجب نواب المنطقة والوزارات المعنية تجاه المزارعين ووعد أن الانتهاء بإصلاحها لم يتعدَّ الثلاثين يومًا بحيث سيتم تشكيل لجنة خاصة تتابع أعمال الإصلاح التي ستبدأ يوم الإثنين المقبل.

هذا ونوّه بأهمية استرارية وجود المزارعين معتبرًا أنّه غنى للبنان وعلى الجميع مؤازرتهم ليثبّتوا تعلّقهم بالأرض كي يبقى في بلدنا روح ولا يتحوّل إلى مساحات من الإسمنت.

أما النائب عازار فقد شكر المهندس جان جبران على تلبيته للنداء بشكل سريع وأكّد أن الأخير كان قد أرسل فريقًا للكشف على الموقع فور انهيار القناة وأوضح أن هذه القناة شيّدت منذ أكثر من سبعين سنة ولا بد من وقوع حادث مشابه لافتًا إلى انّ جبران وعد بإصلاحها بمدّة لا تتعدى الشهر الواحد، كما سيحاول تأمين المياه من مخرج آخر لتلبية متطلّبات الري للمزارعين ريثنا ينتهي العمل بإصلاح القناة المكسورة.

عازار تمنّى لو أن نوّاب المنطقة تمكّنوا من الحضور وخصوصًا النائب شوقي الدكاش الذي ربما يلتقيه قريبًا للنتسيق من أجل مصلحة كسروان الفتوح