وزير البيئة إفتتح مؤتمر ادارة النفايات ومعرض التقنيات الحديثة للمعالجة: نطمح لمعالجة 80 % من النفايات وطمر 20 %

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نحذّر البلديات من الرمي في الاودية

برعاية وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي ، إفتتحت شركة " ليبانون إكسبو " قبل ظهر اليوم مؤتمر ادارة النفايات في فندق الهيلتون متروبوليتان في سن الفيل بحضور النائب فادي سعد وعدد من رؤساء البلديات يتقدمهم رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب وحشد من الخبراء والشركات اللبنانية والاجنبية المتخصصة في موضوع معالجة النفايات والفرز واعادة التدوير.

بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة تعريف للسيدة نانسي صليبا بواري عرضت فيها لاهداف المؤتمر ، وتلاها الخبير الاجنبي رئيس ISWA انطوني مافروبوليس الذي عرض لتقنيات معالجة النفايات.

ثم كانت كلمة وزير البيئة وجاء فيها " أشكر المنظمين من شركة ليبانون إكسبو وأشكر فريق عمل وزارة البيئة الذي ساعد عبر السنوات وساهم في إنجاح هذا المؤتمر ، وأرحّب بكل الخبراء اللبنانيين الذين نفتخر بهم وكذلك الخبراء العالميين الذين قدموا الى لبنان للتفكير معاً بالخطط التي نضعها ، وقريباً نحن ذاهبون الى اللجنة الوزارية لتقديم خطتنا آملين إقناع الجميع بخطتنا.وما نفكّر به اليوم هو أن نعكس الواقع في موضوع النفايات، لأن لبنان يعالج اليوم 20 في المئة ويطمر 80 في المئة ونطمح للوصول الى وقت نعالج 80 في المئة ونطمر 20 في المئة، على أمل الوصول الى وقت لا نعود فيه بحاجة الى الطمر".

واضاف وزير البيئة " نحن واعون للتحدي والمسؤولية ، ولدينا في لبنان 950 مكباً عشوائياً وهذا رقم مخيف، ونتمنى من وراء مؤتمر " سيدر " ومن وراء ثقة المجتمع الدولي فينا أن نتمكّن من الحصول على الاموال لمعالجة كل هذه المكبات العشوائية التي تراكمت كل هذه السنوات جراء فسادنا وفشلنا في بعض السياسات التي إتبعت ، وأملنا كبير أننا قادمون الى أيام أفضل في موضوع معالجة النفايات.وعلى كل طرف منا أن يتحمّل مسؤوليته سواء المواطن أو البلدية أو وزارة الداخلية أو وزارة البيئة وكل الوزارات المعنية لنكون شركاء في هذه الورشة الوطنية لأن لبنان 2019 لم يعد بمقدوره أن يعالج نفاياته بالطريقة التي عالجها طيلة السنوات الماضية ".

وتابع الوزير جريصاتي " آمل أن تبقى السياسة جانباً وأن تواكبنا عن بعد كي نعمل كما تعملون أنتم اليوم بالعلم ومناقشة الافكار بطريقة علمية بعيداً عن المزايدات والعواطف ، لنرى ما هو الأنسب لبلدنا وأرضنا وما هو الانسب لمساحة أرضنا ، وطبعاً الحلول موجودة وأنا متفائل بكم وبكل الادمغة الموجودة هنا.لقد وجدنا حلولاً لأشياء كثيرة ولذلك من غير الممكن ألا نجد حلاً للنفايات، لقد تكلمت عن البلاستيك الذي توضع له خطة وباتت جاهزة وتوضع له وقوانين كي نخفّف قدر الامكان من كمية البلاستيك المستعملة.وبالنسبة الى الشاطىء والبحر وعدت أنه في 26 ايار ستكون هناك أوسع حملة وطنية لتنظيف الشاطىء اللبناني والبحر بمشاركة جمعيات كثيرة ، ونأمل مشاركة الجميع في هذه الحملة ، وفي هذا السياق نحن واعون لمسؤولياتنا تجاه المجتمع الدولي في هذا الموضوع، واشكر ليبان بوست على الطوابع الثلاثة التي ترمز الى الفرز من المصدر وهي من صلب سياسات الوزارة التي أطلقت حملة للفرز من المصدر ، وستسمعون قريباً عن الامر، وسيكون هناك قانون يواكب الفرز من المصدر ليسهّل على البلديات امكانات التطبيق ، وهذا ما نعمل عليه وقد جرى التقدم بالمشروع الى دولة رئيس الحكومة وسيُعرَض ي

وم الخميس على لجنة وزارية في أول اجتماع لها ، وآمل أن يأخذ مجراه في أسرع وقت ممكن كي نعطي البلديات الاوكسيجين الذي تحتاجه كي تشاركنا بموضوع الفرز من المصدر".

وختم وزير البيئة متوجهاً الى البلديات بالقول " لا يمكن الاستمرار بالوضع الذي نحن فيه ولا يمكن ابداً العودة الى الوراء، وقد حصلت حادثة معي مع أحد رؤساء البلديات عندما كنت في عكار في جولة ميدانية على مدى 3 ايام ، حيث قلت لرئيس البلدية إن هناك قانوناً رقمه 80 يعطي الحق للوزارة بالادعاء شخصياً على كل رئيس بلدية وعلى أعضاء البلدية وكانت رسالتي قوية وإتخذنا إجراءات وتمّ حجز الشاحنة التي كانت ترمي نفايات في الوادي في وقت هناك مكب في سرار يمكن حصر رمي النفايات فيه على الاقل حتى الانتهاء من السياسات التي نضعها.لذلك لا تجرّبنا البلديات في موضوع رمي النفايات في الاودية، نحن نعرف أن الوضع غير سليم إنما من غير المقبول العودة الى الوراء وزيادة المشاكل"، مؤكداً " التفاؤل بالمستقبل والأمل بلبنان نظيف يشبهنا ويعكس صورتنا الى العالم أجمع ".

وفي الختام ، تمّ تقديم دروع تقديرية من قبل أحد المشرفين على المعرض لكل من وزير البيئة فادي جريصاتي ورئيس مصلحة البيئة السكنية في الوزارة بسام صبّاغ ، وخبير النفايات الصلبة ضمن مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون رامي ناصيف ، والخبير الاجنبي انطوني مافروبوليس، وتلا ذلك جولة على أرجاء المعرض حيث تمّ التعرف الى أحدث التقنيات في موضوع الفرز ومعالجة النفايات.