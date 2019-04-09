الرئيس البلغاري في بيروت

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وصل رئيس بلغاريا رومين راديف وقرينته السيدة ديسيسلاف راديفا عند التاسعة والنصف من صباح الثلثاء، الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ويجري محادثات تتناول العلاقات اللبنانية – البلغارية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تتطرق المحادثات الى الاوضاع في المنطقة.

وكان في استقباله على ارض المطار رئيس بعثة الشرف وزير المهجرين غسان عطالله، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، قائد منطقة جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد الركن زخيا خوري، قائد جهاز امن المطار العميد الركن جورج ضومط و قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العقيد جهاد الاسمر.

ولدى نزوله وقرينته من الطائرة قدم لهما طفلان من جمعية قرى الاطفال sos الزهور، وتوجها بعدها الى الجناح الرئاسي، وبعد استراحة قصيرة انتقلا والوفد المرافق الى مقر اقامتهم في فندق فينيسيا.