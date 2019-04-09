لا يُبنى الوطن.. بالنكايات السياسية!

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سامية حبيب -

يوم قرر رئيس بلدية المتين زهير بو نادر الإنتفاض لاستعادة الأراضي المسلوبة في المتين لم يخف من أحد، تجرأ على نقد قرارات أحد زعماء المتن وتحدّاه!

يومها قرر بو نادر السير في مقولة "ما ضاع حق وراءه مطالب"، لم يكن يفكر بتسجيل انتصار شخصي أو اكتساب منفعة شخصية إنما كان هاجسه حقوق أبناء "المتين" الذي تمّ سلبهم خراج بلدتهم ومساحة عقارية هي من أبرز المواقع في جبل لبنان سياحياً واقتصادياً.

نجح بو نادر وبعد 40 عاماً وشهر على انتزاع حق "المتينيين" واستعادة الأرض التي سُلخت عنهم وذلك بقرار مُبرم صدر عن مجلس شورى الدولة ليطوي تلك الصفحة ولينهي فصلاً من فصول الهيمنة !

وعليه فلا بُدّ أن يُواجه هذا الرجل ومعه البلدية تداعيات "كسِر" سطوة من ظنّ نفسه لعقود أنّ باستطاعته أن يكون للقانون "سقفا" لا العكس!

تلك الضربة "الجغرافية" الموجعة كانت في العمق سياسية على الرغم من أحقية القضية ويؤكدّ أبناء المنطقة أنّ البعض يشنّ حملة شعواء تستهدف البلدية ورئيسها المشهود لهم بتجردهم وإخلاصهم لبلدتهم لأنّهم متضررين مما حدث !

اذاً يدفع بو نادر اليوم فاتورة الـعشرة ملايين مترا مربعا...

يدفع فاتورة تلك القضية التي بدأت منذ ال 1978 ولم تنته تداعياتها حتى اليوم!!

وفي سياق آخر، صدر منذ بضعة أشهر قراراً عن "وزير الزراعة السابق" بطلب من "وزير البيئة السابق" ومختاري البلدة بإعلان حرش الضيعة في بلدة المتين "غابة محميّة" من دون اي مسوغ قانوني وهنا بدأ فصل آخر من فصول الإجحاف في حق هذه البلدة وكأنه كُتب لها عدم الراحة !

وفي حديث مع رئيس بلدية المتين اعتبر أنّ الوزارة لم تراجع بقرارها هذا لا البلدية ولا أبناء المتين واستندت على طلب قدّمه "مختاري" البلدة المعروف سلفاً من يقف وراءهما معتبراً أنّ المنطقة الصناعية الموجودة لطالما كانت مطلباً موحدا لجميع الأهالي!

يُفنّد بو نادر هذا القرار لنا قائلاً: "يدّعون حماية حرش المتين الذي حميناه طيلة 20 عاماً فلم نسمح بقطع غصن شجرة منه" ويتساءل: "من ماذا يريدون حمايته؟ من رغبة الناس ومشيئتهم؟؟

ويتابع: " جاء في قرار الوزير أنّ الغابة القائمة خاضعة لأحكام قانون حماية الغابات وهذا ليس صحيحاً إذ أنّ القانون يُصنّف "محمية" جميع غابات الأرز والشوح واللزاب والشربين وذلك لا ينطبق على حرش المتين كونه لا يحوي أرزاً ولا شوحاً ولا لزاباً ولا حتى شربيناً!!"

ويكمل بو نادر حديثه قائلاً: "ان المنطقة الصناعية الموجودة تمتد حتى مساحة 14% فقط من كامل حرج الضيعة ومن المغالطات أيضاً أنّ الاعلام يوهم الناس أنّ حرش الضيعة سيبقى ملكاً لهم وتحت تصرفهم بينما المادة 12 من قانون الغابات تؤكد إنشاء هيئة فخرية عليا برئاسة وزير الزراعة وتضمّ ممثلين عن الوزارات المعنية يختارهم الأخير وبالتالي تنتقل السلطة والادارة بطبيعة الحال إليه مُصادراً بذلك سلطة البلدية والأهالي على أراضيهم!"

وفي الإطار عينه يُشير بو نادر الى المادة 16 من قانون الغابات التي تمنع الدخول الى حرم المحمية والقيام بأي نشاط نافياً كلّ ادعاءات البعض أنّ هذا الحرش سيصبح منتجعاً سياحياً وبيئياً ويضع ذلك ضمن إطار تشويه الحقائق والوقائع!

ويختم رئيس بلدية المتين حديثه مؤكداً أنّ قرارالمجلس الأعلى للتنظيم المدني في العام 2010 الذي نظم المنطقة لم يأتِ عبثاً وقد مرّ بمراحل عديدة وخلال سنين طويلة ودراسات معمقة من قبل شركة هندسية استشارية كان قد كلّفها التنظيم لدراسة المشروع مع البلدية معتبراً أنّه كان من الواجب والمُلزم تصنيف هذه المناطق تلبية لحاجات الناس آخذين بعين الاعتبار خصوصية المنطقة رافضاً كلّ الاتهامات التي يسوقونها في حق البلدية والتي تشير الى أنّها تنوي إنشاء محرقة في حرش الضيعة!!

وأخيراً ان البلدیات وُجدت لتكون احدى ركائز البناء والتنمیة في الوطن ویقع على عاتقھا العبء الاكبر في تقدیم الخدمات للمواطنین وملامسة قضایاھم الحیاتیة الیومیة وبلدیة المتين من البلدیات العریقة التي لعبت دورا وطنیا وتنمویا عزز الحفاظ على الھویة عبر المراحل التاریخیة المختلفة...

هذه القضية اصبحت في عهدة مجلس شورى الدولة بطلب من بلدية المتين فهل يُعيد التاريخ نفسه ويبطل قرار وزير الزراعة السابق الجائر ويرفع الاجحاف عن بلدة المتين ؟