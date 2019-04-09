ثلاث ثوابت في واشنطن

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يبدأ الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النائبين ابراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان غداً لقاءاته مع الادارة الأميركية، لاسيما في وزارتي الخارجية والخزانة.

وعلم ان الوفد سيركّز على ثلاث ثوابت في مسألتي النازحين والعقوبات التي يجري الحديث عنها وهي: الوحدة الوطنية كشرط اساس للاستقرار، عودة النازحين بلا انتظار الحلّ السياسي، وتمويل العودة لا البقاء في لبنان.



واليوم، ستكون للنائب كنعان كلمة في مؤتمر البنك الدولي بمشاركة برلمانيين من حول العالم، يتناول فيها الاصلاح المالي والتحديات الراهنة والخطوات المقبلة.