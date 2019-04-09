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وزير العدل ألبير سرحان: ما يحصل هو تنقية طبيعية للقضاء من الفساد

9
APRIL
2019
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 تستمرّ التحقيقات التي يجريها القضاء في ملفات الفساد، وهي توسّعت لتطال قضاة جدداً، بعدما قرر وزير العدل ألبير سرحان، وقف قاضٍ آخر عن العمل مؤقتاً، وذلك بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي، وإلى حين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي، ليرتفع عدد القضاة الذين شملهم قرارات التأديب إلى أربعة، في وقت أكد مصدر قضائي، أن «هناك عدداً من القضاة يخضعون للتحقيق أمام هيئة التفتيش، وستُتخذ القرارات بشأنهم تباعاً».

ورفض وزير العدل «تعميم صفة الفساد على الجسم القضائي»، معتبراً «ما يحصل تنقية طبيعية، في حال ثبوت تجاوزات، من قبل بعض القضاة». وقال: «التحقيقات مستمرة، ولا يمكن لأحد أن يتنبّأ بالنتيجة التي سنتوصل إليها، من خلال التحقيقات التي تجريها أجهزة الرقابة القضائية وفق الأصول القانونية».

الشرق الأوسط
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