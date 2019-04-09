أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 09-04-2019

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البناء

قالت مصادر أمنية عراقية انّ التصعيد المرتقب بعد الإعلان الأميركي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب والردّ الإيراني بتصنيف الجيش الأميركي وقواعده في المنطقة كأهداف إرهابية سيجعل العراق ساحة سريعة الإشتعال وأنّ مساعي الحكومة العراقية للحدّ من التصعيد ستكون صعبة وشبه مستحيلة ففي العراق يتواجد فريقان قويان يصنف كلّ منهما الآخر إرهابياً ويعتبره هدفاً مشروعاً وينظر العراق للفريقين كقوتين شرعيتين…

الجمهورية

بدأت جهات دبلوماسية إستقصاء معلومات دقيقة عن قرار رسمي اتخذ أخيراً بهدف معرفة التفاصيل من قُطب مخفية اذا وجدت.

طلب مرجع رسمي بارز من الأفرقاء السياسيين التحضير لعملية تغيير شاملة في بعض المجالس الرسمية واشترط الكفاءة والمناقبية.

لم تعلن إحدى القوى المسيحية موقفها علنا من إستحقاق قريب، مع أن الاتجاه بات معروفا وهو دعم حليفها في المعركة التي سيخوضها.

اللواء

همس

يهتم سفير دولة كبرى بالتشاور الدوري مع أصدقاء حول أوضاع تتعلق بالسياسات الدولية في المنطقة..

غمز

لا تخلو لقاءات نيابية، في مناسبات متعددة، من عتابات، ومزايدات كلامية، تجمع بين أداء ماضٍ وأداء حاضر..



