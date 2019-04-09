عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 09-04-2019

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الأخبار

الانتخابات الإسرائيلية: الفاشية تفتتح عقداً جديداً

ترامب يصعّد ضد إيران: خيار الحرب يتقدّم

شروط «سيدر» تفرض خطة الكهرباء... بعد تسع سنوات

مؤسسات رعاية الأطفال: نظام «بائد» يسمح بكل أنواع الانتهاكات

البناء

بوتين وأردوغان وربط نزاع حول سورية... وحفتر يتقدّم نحو طرابلس بوجه إجماع غربي

ترامب يصنّف الحرس الثوري إرهابياً عشية انتخابات نتنياهو... وإيران تردّ

خطة الكهرباء تبصر النور... والموازنة على الطريق... وتفاهمات رئاسية

الجمهورية

إنفرجت كهربائيا وتوترت إقليميا

13 نيسان ـ ومفهوم ذاكرة الشعوب

عون للقضاة: لا غطاء لأحد...و"لستُ مستهدفا"

اللواء

إدارة المناقصات تُخرِج الكهرباء من الظلمات إلى النور!

خلاف جرمانوس- المعلومات يخرج إلى العلن.. وترقُّب لبناني لتصاعد التوتُّر الأميركي-الإيراني

ترامب يصعّد ضد إيران: الحرس الثوري منظمة ارهابية

حرب مطارات في طرابلس... ونزوح 3 آلاف

جنود سودانيون يحمون المتظاهرين من الشرطة

الديار

«خطة الكهرباء» تبصر «النور».. وبري لن يتنازل عن «ليتر» من الغاز

واشنطن تلوح بعقوبات قاسية: تحييد الجيش ووضع المؤسسات المالية «تحت الضغط»