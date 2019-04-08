A + A -

* مقدمة نشرة اخبار تلفيزون او تي في



خطة الكهرباء المحدثة التي أعدتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أبصرت النور في مجلس الوزراء، واللبنانيون جميعا يتطلعون إلى تعاون القوى السياسية في المستقبل القريب لتطبيقها سريعا، حتى يبصر هدفاها المعلنان النور: كهرباء 24/24 في أسرع وقت ممكن، وخفض بات ضروريا للعجز المالي.



وفي الانتظار، صحيح أن العودة إلى الوراء في هذا الملف بالتحديد قد تكون مفيدة لتحديد المسؤوليات وربما أخذ العبر، لكن الأصح أن الوقت الآن ليس للسجال ولا للتراشق، ولا لتسجيل النقاط المتبادلة. فالأولوية اليوم واحدة: توحيد الجهود في سبيل انتشال لبنان من الوضع الذي أغرقته فيه سياسات مزمنة وأخطاء متراكمة، وهو ما دأب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على العمل في سبيله منذ اليوم الأول لعهده، ولا يخرج عن هذا السياق ما نوهت به وزيرة القوات اللبنانية مي شدياق من بعبدا بعد اقرار الخطة، حيث اشارت الى ان "دور فخامة الرئيس كان أساسيا في تصويب الأمور عندما تتعقد"، في وقت كان وزير الدفاع الياس بو صعب يغرد بالقول: "شهدت اليوم على نموذج جديد من حكمة فخامة الرئيس من خلال إدارة جلسة إقرار خطة الكهرباء، اذ نجح بحكمته بإدارة النقاش والحوار البناء بين الجميع وصولا إلى المنطق وحسم القرار، بالتفاهم مع رئيس الحكومة، لضمان منع أي عرقلة تنعكس سلبا على المواطنين".



هذا مع العلم أن التواصل قائم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإدراج اقتراح قانون معجل مكرر على جدول أعمال جلسة الأسئلة المقبلة لاقرار تعديل القانون 288 كما اتفق عليه. مع الاشارة الى أن الوزيرة البستاني تطل في سياق النشرة للحديث عن المرحلة المقبلة وما تم انجازه اليوم.





==================









* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



حدث عالمي كبير تمثل بتصنيف الإدارة الاميركية، الحرس الثوري الايراني منظمة إرهابية، وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن هذا الاجراء الذي مهد له الإعلام الاميركي قبل ساعات عدة، وأكد وزير الخارجية الاميركي ان الاجراء يصبح ساري المفعول بعد أسبوع من الآن وقال إن على إيران وأذرعها في منطقة الشرق الاوسط الإقلاع عن التدخل في شؤون دول المنطقة ولاسيما حزب الله من ضمن هذه الأذرع واوضحت الادارة الاميركية ان إيران لها أذرع من أفغانستان الى لبنان مرورا بالعراق وسوريا واليمن.

في المقابل نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الايراني أن مجلس الامن الايراني الأعلى صنف الجيش الأميركي منظمة ارهابية.



وفي الخاج ايضا

طرابلس الغرب بين مطرقة الجيش وسندان الميليشيات وإن كان الاول يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر والثاني رئيس الحكومة الوفاقية..

وقد طلبت واشنطن من حفتر وقف عملياته وهو ما عارضته موسكو في مجلس الأمن مصرة على دعوة الجميع الى وقف العمليات الحربية.



وفي اليمن معارك حول صنعاء وحرب طائرات عسكرية للتحالف وحرب طائرات مسيرة للحوثيين.

وفي السودان التظاهرات الشعبية تضغط من أجل تنحي البشير فيما الجيش متمسك بتطبيق المادة مئة واثنتين من الدستور.. وسيجتمع البرلمان من أجل ملء الفراغ الرئاسي مؤقتا الى حين إجراء الانتخابات..

وفي موسكو يبحث الرئيس التركي مع الرئيس بوتين في العملية العسكرية المقررة في شمال سوريا..



وفي فلسطين المحتلة انتخابات اسرائيلية ونتنياهو وغانتس وجها لوجه الاول يعتمد على السياسة الخارجية والثاني على الوضع الداخلي وما يعانيه نتنياهو من ملاحقة القضاء له..



داخليا خطة الكهرباء أقرت والبارز في الجلسة ان رئيس الجمهورية اكد انه لن يرفعها قبل الإقرار..

صحيح أن خطة الكهرباء موضوع إهتمام ونقاش مجلس الوزراء إلا ان الأصح هو ان الخطة بحاجة الى معبر المناقصات فاللجنة الوزارية جربت وانتهت مهمتها الى إقرار لكن التمويل والصرف المالي لا بد ان يعبرا المناقصات.



خارج هذا الإطار أطلق الرئيس نبيه بري نداء الى اللبنانيين للوقوف معا في سبيل الانقاذ مؤكدا من الدوحة حيث شارك في المؤتمر البرلماني الدولي ان الأمن والنقد في لبنان مستقران..

بداية من ادارج البيت الابيض الحرس الثوري الايراني منظمة إرهابية والرد الايراني.





=====================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



بروزنامة الكيان الصهيوني يتحرك دونالد ترامب: دعم مطلق لبينامين نتنياهو انتخابيا حتى ساعة فتح صناديق الاقتراع غدا .. قد يعود نتنياهو الى رئاسة حكومة الاحتلال ولكن قرارات ترامب المتواصلة واخرها ضد الحرس الثوري الايراني تهدد استقرار العالم بالكامل، وهذا هو حديث السياق التوتيري الذي خبرت اجواءه المنطقة في السنوات الماضية قبل وخلال موجات الارهاب المصنوع اميركيا لتكون تل ابيب اكبر الخاسرين فيها بفعل انتصارات المقاومة.



اسرع الردود الايرانية حملته موافقة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني على طلب وزير الخارجية محمد جواد ظريف ادراج القوات العسكرية الاميركية في غرب اسيا على لائحة الارهاب الايرانية وفق قانون مواجهة خرق حقوق الانسان والتجاوزات الارهابية الامريكية في المنطقة .. فهل لواشنطن تحمل نتائج ما تصنع بعد اكتواء يديها في عدة ميادين؟



في لبنان انشغال حكومي باصلاح ما امكن من الازمات قبل الانهيارات. وبعد اجتياز الف بائها في اللجنة الوزارية وصلت خطة الكهرباء الى خواتيمها السعيدة في جلستها الحكومية الخاصة بعد اقرار بعض التعديلات.

اقرار خطة الكهرباء ان نجا من المناكفات في التطبيق بين اللجان والادارات فإنه بوابة مفترضة الى انجازات الحكومة وما يبقى من تحديات فهو كبير واكثره استعجالا اقرار مشروع الموازنة بما فيها من خفض انفاق، وتقشف، وسد مزاريب الهدر، وترتيب اولويات الصرف امام عيون سيدر والبنك الدولي.



لا قدرة لاحد في الدولة اللبنانية على انكار الازمات المالية والاقتصادية. وارتفاع اصوات موظفي البلديات اشارة كافية على ذلك اما الفرصة للتصحيح فمتاحة بحسب رئيس مجلس النواب وكذلك حل قضية النازحين بالجملة وعدم ادارة الظهر ودفن الرؤوس في الرمال هربا من اجراء التفاهمات اللازمة لعودتهم مع الدولة في سوريا، والموقف للرئيس بري





================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



من جديد، عاد حلم "كهرباء 24 ساعة على 24"... من جديد تقدم الـ "ON" على الـ"OFF".



مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء التي وضعتها الوزيرة ندى بستاني، وسيعهد التنفيذ إلى لجنة المناقصات واللجنة الفنية في وزارة الطاقة.



هكذا، يكون الذين طالبوا بدور لادارة المناقصات قد حققوا ما طالبوا به، والذين طالبوا بدور لوزارة الطاقة قد حققوا ما طالبوا به.



الرئيس الحريري الذي زف الخبر إلى اللبنانيين بعد جلسة مجلس الوزراء، أكد ان المشكلة الحقيقية هي مشكلة مالية وأن المطلوب هو السرعة... وكل من سيؤخر أو سيعرقل، سيتحمل مسؤوليته، إشارة إلى ان رئيس الجمهورية كان أشار إلى أن الجلسة لن ترفع قبل إقرار خطة الكهرباء.



وبينما سحب صاعق "الكهربة" من ملف الكهرباء، يبدو أن صاعقا آخر في طريقه إلى التفكيك، هو صاعق الإشتباك بين وزير الإقتصاد وحاكم مصرف لبنان، وفي هذا المجال علمت "أل بي سي آي" أن رئيس الجمهورية سيرعى الأسبوع المقبل حوارا ماليا نقديا يضم وزيري المال والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان، خصوصا بعد الإشتباك الإعلامي حول الخيارات.



وفي هذا السياق، وليس بعيدا مما يجري الإعداد له، كانت لافتة تغريدة مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون التي اعتبرت أن الوضع المالي لا يحتمل التراشق والسجال، والمطلوب العمل الجدي والعملي ابتداء من خطة "رؤية لبنان" الاقتصادية.



وبهذه التغريدة، يكون قد أعيد الإعتبار لخطة ماكينزي...



تحدث كل هذه التطورات في وقت ترتفع فيه حرارة الملفات القضائية وملف الإشتباك الإعلامي بين بعض الأجهزة القضائية وقوى الأمن الداخلي وتحديدا شعبة المعلومات فيها.



التطورات الداخلية لا تخفي تطورات دقيقة بين واشنطن وطهران.



الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية... والرد الإيراني جاء سريعا، إذ اعتبر التلفزيون الإيراني أن "ليس لأي دولة أخرى الحق القانوني في اعتبار قوة مسلحة في دولة أخرى إرهابية".





============================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفيزون الجديد"



هو يوم تردد فيه اسم بيتر جرمانوس كتقدم خليفة حفتر نحو طرابلس الغرب ..فالمشير الليبي أعلنها معركة " طوفان الكرامة" والجنرال اللبناني نفذ دهما قضائيا لاستعادة القرار الأمني من فرع المعلومات وجرمانوس القوة الضاربة بزرقة العينين. فتح العين الحمراء على شعبة تمردت وأعلنت العصيان وتجاوزت الضابطة العدلية فادعى عليها قضائيا بجرم التمرد على سلطته.

وطوفان كرامة جرمانوس على قوى الأمن وعمادها وفرع معلوماتها بدا معركة لا عودة عنها لاسيما أن مفوض الحكومة يثأر للتغيب والتسريب والصلاحيات المسلوبة وقد يكون جرمانوس نفسه طرفا في النزاع، نظرا الى مطالبته بموقوفين على صلة بقضايا تتعلق به لكن هذا لا يعني أن لفرع المعلومات الحق في التجاوز وإعلان " الفرعنة " الأمنية في ظل استسلام القرار القضائي من أعلى هرمه للمشيئة السياسية .

والظلام في العدلية .. يقابله نور للرعية. أضاءت أولى بشائره من مجلس الوزراء اليوم وبجهد وزيرة الطاقة ندى بستاني .



فعلى يدي امرأة أقرت أول خطة شاملة للكهرباء وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن لا أحد يريد التعطيل في ملف الكهرباء، ومن سيعطل أو يتقاعس يتحمل مسؤوليته. وشدد على أن أحدا لم يعترض على دائرة المناقصات وأشار الحريري إلى أن الخطة سترضي الشعب اللبناني، لأنها تخفض العجز في الموازنة، فيما الكهرباء تصبح أربعا وعشرين على أربع وعشرين.



والخطة البستانية لاقت تضامنا وزاريا استثنائيا حيث جمعت التيار على القوات في موقف عكسته الوزيرة مي شدياق التي اعتبرت أنه لم ينتصر فريق على آخر في موضوع الكهرباء وقالت إن دور رئيس الجمهورية ميشال عون كان أساسيا في تصويب الأمور عندما تتعقد، والتضامن الداخلي يبدو أنه سوف يستدعي مزيدا من الاستنفار لتطويق رياح العقوبات الأميركية القادمة إلى بيروت من منافذ طهران. فمع إدراج الإدارة الاميركية اليوم الحرس الثوري الإيراني وفيليق القدس في لائحة الإرهاب.



أعلن وزير الخارجية الأميركية مارك بومبيو أن الحرس الثوري يدعم الإرهاب في لبنان والعراق وقال إن إدارته تقوم الوضع بالنسبة الى العقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري وشخصيات مالية مقربة إليه، لكن بومبيو اكتفى بالإشارة إلى أنه أبلغ بري في زيارته الأخيرة للبنان أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتسامح إزاء نشاطات حزب الله في لبنان

واستدعى الأمر إطلاق صفارات الإنذار لدى رئيس المجلس الذي أوفد النائب ياسين جابر ومستشاره الناطق بالانكليزية علي حمدان لاستطلاع الأفق الأميركية وسرعة الريح القادمة.





==================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



بعد سنوات طوال مر بها ملف الاخطر والاكبر، الاكلف الذي واجهته الجمهورية اللبنانية والذي يمكن ان مواجهة اي جمهورية سلكت خطة الكهرباء دربها الى النور، والاخطر في هذا المسلسل كلف اللبنانيين اكثر من اربعين مليون دولار، ان معوقاته لا تعود الى عدم توفر الحلول الصحية البديلة بل اعاقة امران الاول ان مزارب الكهرباء ومشتقاته من الفيول والمازوت وصولا الى المولدات غير الشرعية، كان يدر المليارات ولا يزال على جيوب منظومة متكاملة من المستفدين في القطاعين الرسمي والخاص، والامر الثاني القلوب الملآنة والكيد الاسود بين الافرقاء السياسيين، وسعي البعض الى تجاوز المؤسسات والعمل بعيدا من الشفافية والحلول العلمية والعملية.



اما وقد اضاءت الحكمة العقول والضمائر فالمطلوب ترانسات سياسية تقنية تحول سطور الخطة الى النور. اما اسباب خروج ملف الكهرباء من عنق الزجاجة فيمكن اختصارها بأربعة الاول اصرار رئيس الجمهورية والرئيس الحريري بتتويج شراكتهما بإقفال هذا الملف المشين، الثاني الجمع بين اصرار القوات والاشتراكي وامل وحزب الله على ان تتسلم ادارة منلقصات الملف الذي هولها، الثالث الوعد القاطع بأن لا يتعرض الملف لأي عرقلة من اي جهة اتت والرابع الضغط القاهر لدول سيدر على الحكومة لانجاز ملف الكهرباء تحت طائلة الانسحاب منه وترك لبنان لمصيره.



توازيا يبدو وكأن حملة محاربة الفساد بدأت تنحرف عن غاياتها وها هو فريق من اهل الحكم ينقض على شعبة المعلومات الجهاز الذي اثبت معاليته وشفافيته وعدم انحيازه في قاعدة القضاء على كشف الفاسدين.



دوليا اعلن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية واتهمه بأكبر عملية فساد في ايران وبتمويل الارهاب قادة وميليشيات في المنطقة ما سيؤخذ الصراع بين واشنطن وطهران الى مستويات جديدة عالية الخطورة خصوصا بعد ما ردت ايران بقرار يصنف فيه الجيش الاميركي منظمة ارهابية.





================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



إلى مزيد من التصعيد والتوتير تدفع واشنطن بالمنطقة ودائما لمصلحة الكيان الإسرائيلي.

بالأمس القدس وبعدها الجولان واليوم إيران عشية الإنتخابات الإسرائيلية.

الولايات المتحدة أعلنت قبيل هذا المساء إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمر الذي تلقفه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا لدونالد ترامب : شكرا لأنك استجبت لطلب مهم لي هو اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية.



في المقابل أوصى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجلس الإمن القومي بإدراج القوات الأميركية في المنطقة على لائحة الإرهاب معتبرا أن الرد بالمثل هو الرد الواقعي على قرار واشنطن وقد وافق مجلس الأمن القومي قبل قليل على هذه التوصية.

أما وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرأى أن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب هو رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب وقال إنه أبلغ المسؤولين اللبنانيين في بيروت بأن واشنطن لن تتحمل إستمرار صعود حزب الله في لبنان وأنها ستقيم العقوبات على كل إولئك المرتبطين بحزب الله.



في الدوحة عناوين لبنانية وعربية وإقليمية أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام حشد اغترابي في سفارة لبنان بالدوحة.

في كلمته صارح الرئيس بري المغتربين الحاضرين: لا أخفي عليكم وجود الأزمات المتعلقة بالعجز في مالية الدولة إلى جانب المطالبات البيئية والمتعلقة بالكهرباء وبتوليد فرص العمل في وطننا لكنه بالصراحة نفسها أكد لهم أن الاستقرار النقدي والأمني مستمر.



وقبل يومين من جلسة الأسئلة والأجوبة أبلغهم بأن المجلس النيابي يفتح عيونه للرقابة على أعمال الحكومة ومساءلتها والتسريع في إصدار جملة تشريعات تتصل بالرقابة.



النازحون السوريون الذين غادرت دفعة منهم لبنان اليوم توقف الرئيس بري عند قضيتهم مشددا على أن الفرصة باتت مناسبة للشروع في حلها بالجملة وخصوصا إلى المناطق المحررة من الإرهاب إذ لا يجوز إدارة ظهورنا ودفن رؤوسنا في الرمل بل إجراء التفاهمات اللازمة مع الدولة في سوريا على عودة النازحين.



من الحدود الشرقية إلى الحدود الجنوبية انتقل الرئيس بري ليعلن أننا في ذروة الأهبة الوطنية لمواجهة أي استحقاق ناجم عن الاستعدادات الوطنية والمناورات ونشر المنظومات القتالية الإسرائيلية الحديثة على امتداد جبهة العدو الشمالية مستحضرا المعادلة الماسية: الشعب والجيش والمقاومة.



في بيروت تحضر المعادلات الكهربائية على شكل خطة في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت في قصر بعبدا.

وبحسب معلومات الـ NBN فإن المجلس أقر الخطة بشكل نهائي مع إدخال تعديلات طفيفة الإقرار جاء بعد تفكيك لغم دائرة المناقصات بالموافقة على اعتمادها مع ضوابط لمنع أي عرقلة في تنفيذ الخطة.

وعلمت الـ NBN أنه تم تعيين لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ القرارات ومنع العرقلة ولم يتم الحديث عن الهيئة الناظمة.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في بداية الجلسة الإصرار على الإنتهاء اليوم مهما كلف الأمر.

وإذا كان مجلس الوزراء قد نجح باختبار خطة الكهرباء فإن العبرة تبقى بالتنفيذ إستنادا إلى تجربتين في العامين 2010 و 2017 .



لكن رئيس الحكومة صرح بعد خروجه من الجلسة بأن موديل سعد الحريري 2010 شي وموديل الحريري 2019 شي وأضاف أن إنجاز خطة الكهرباء هو لكل الأفرقاء السياسيين.

قبل انعقاد مجلس الوزراء كان وزير المال يطلق رزمة مواقف مهمة أكد فيها إلتزام دفع الرواتب ووصف الوضع الإقتصادي والمالي بأنه صعب ودقيق لكنه قال أننا لسنا على أبواب إنهيار وأكد أنه ليس مع موازنة إنقلابية بل موازنة تضعنا على خط الإصلاح المالي الحقيقي مشددا على ضرورة التوفيق بين الإستقرار الإجتماعي والإصلاح.

الوزير علي حسن خليل نفى خروج أربعة وعشرين مليار دولار من لبنان وأعلن عن إصدار لوزارة المال بالعملات الأجنبية قبل العشرين من نيسان.





================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"



اربع ساعات من النقاشات على طاولة مجلس الوزراء انتهت بإقرارخطة الكهرباء مع بعض التعديلات. مجلي الوزراء اعتمد البند المتعلق بالمناقات بما يتوافق ومقتضياتا الخطة. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اكد ان اقرار الخطة جاء بالاجماع وان الجو كان ايجابيان وهو انجاز لكل القوى السياسية املا ان تسلك الامور مسارها القانوني والعملي لتحقيق الهدف المنشود، وهي خطة واضحة وخطوة في اتجاه الاصلاح الحقيقي.



اقرار خطة الكهرباء يأتي في وقت تستمر الحملة على شعبة المعلومات ومدير قوى الامن الداخلي العماد عماد عثمان. مصادر معنية توقفت عند تلك الحملة بعد الانجازات التي تم تحقيقها في كشف ملفات الفساد التي احالها القضاء على الشعبة، وعمل اللواء عثمان المستمر في تنقية مؤسسة قوى الامن الداخلي من الشوائب داخلها.



في هذا الوقت بدأ العد العكسي لمعركة الانتخابات الفرعية في طرابلس المقرر اجراؤها يوم الاحد المقبل، وفيما وضعت وزارة الداخلية اللمسات الاخيرة على استعداداتها اللوجسنية، تواصل القوى في المدينة حث مناصريها للاقتراع بكثافة في هذه الانتحابات.





وعشية الانتخابات الاسرائيلية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة غدا، تفاعلت تصريحات رئيس الاحتلال الاسرائيلي بشأن ضم اجزاء من الضفةالغربية، وسط مطالبة عربية برد حازم تجاه تلك التصريحات.





تلك التطورات تأتي على وقع اعلان البيت الابيض تصنيف للحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية اجنبية، لتكون تلك المرة الاولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد اخر جماعة ارهابية.





وفيما اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان بلاده ستواصل الضغط على ايران، قال وزير خارجيته مايك بامبيو ان ادارته ابلغت المسؤولين في بيروت انها ان تتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان فهو ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة.





==============