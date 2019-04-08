نَشَل زوجة احد النواب في ضبية.. واختبأ في الأوزاعي!

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بعدما تعرّضت زوجة احد النواب بتاريخ 21 آذار 2019، للنشل على مقربة من احد المجمعات التجارية في منطقة ضبية - المتن، كثّفت الاجهزة الامنية تحرياتها واستقصاءاتها وتمكنت من تعقّب حركة الفاعلين وتحديد مكان إقامتهما.

وبناء لمعلومات توافرت لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ، عن مكان تواجد مشتبه فيه بارتكاب عمليات نشل بالاشتراك مع الموقوف: ق. ا. (مواليد عام 1989، لبناني) في محلة الاوزاعي.

وبتاريخ 3/04/2019، قامت قوة من المفرزة برصده وتمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية يستخدمها في عمليات النشل، وهو:- ع. م. (مواليد عام1989، لبناني).

وأودع الموقوف والدراجة الآلية مفرزة الجديدة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

وكان موقع رادار سكوب نشر حينها فيديو يُظهر عملية النشل كاملة.