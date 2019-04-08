الحريري: مجلس الوزراء اقر خطة الكهرباء بالاجماع بكل بنودها وسط جو ايجابي

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اشار رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لاقرار خطة الكهرباء في قصر بعبدا، الى ان "مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء بالاجماع بكل بنودها، وكان الجو ايجابيا."

أضاف: "تم الاتفاق على تمديد القانون 288، وهذه اول مرة سيكون هناك مناقصة BOT في لجنة المناقصات، ونحن نبشر اللبنانيين اننا اقرينا هذه الخطة بإيجابية وهذا انجاز لكل الافرقاء السياسيين."

وتابع: "أريد أن أثني على وزير الطاقة ندى البستاني التي قامت بجهد كبير في الاسابيع الماضية، وهذا انجاز للمرأة التي اقرت هذه الخطة، ونحن سنذهب الى التنفيذ.