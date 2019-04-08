بو صعب بحث مع حسن مراد آخر المستجدات والمواضيع الراهنة على الساحة اللبنانية

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استقبل وزير الدفاع الياس بو صعب، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد وتم البحث في آخر المستجدات والمواضيع الراهنة على الساحة اللبنانية.

كما التقى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتن حيث جرى عرض المهام المختلفة التي تضطلع بها البعثة في لبنان والمنطقة، ومنها متابعة أحوال الموقوفين في السجون اللبنانية وملف المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهليَّة، فضلًا عن الدعم الطبي الكبير الذي تقدِّمه البعثة للعائلات الأكثر فقرًا، كما وجرى البحث في موضوع عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، فطلب الوزير بو صعب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعداد تقرير عن أحوال النازحين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا ولا يزال الصليب الاحمر الدولي يتابع اوضاعهم.

وفي وقت لاحق، استقبل بو صعب النائبين السابقين نبيل نقولا وعباس الهاشم.