حفل تدشين إنجاز ترميم مبنيين لقوى الأمن الداخلي بتمويل من الإعتماد اللبناني

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خلال حفل أقيم في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون، وبرعاية وحضور مديرعام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة الإعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، تمّ تدشين إنجاز ترميم مبنيين مخصصين لأمانة سر الفرق الرياضية في معهد عرمون بتمويل من الإعتماد اللبناني، وقد حضر الحفل قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار وعدد من مدراء المصرف وكبار الضباط.



وقد سلّم اللواء عثمان الى الدكتور طربيه ميدالية قوى الامن الداخلي عربون شكر ومحبة، مصرّحاً " أجدد دعوتي لكل قادر لمد يد التعاون نحو قوى الأمن الداخلي التي تُعنى بأمن الوطن والمواطنين وحمايتهم، والحريصة على إعادة الحقوق الى أصحابها، فقوى الأمن الداخلي كانت ولا تزال وستبقى دائما على مسافة واحدة من الجميع تنصر الحق وتدحض الباطل، ووضعنا في أولوياتنا استئصال الفساد والمفسدين عبر كشفهم وإحالتهم الى القضاء العادل والنزيه".



بدوره نوّه الدكتور طربيه بالجهود التي تبذلها مؤسسة قوى الأمن الداخلي قائلاً: "إن ما نقوم به يندرج ضمن واجبنا وواجب القطاع المصرفي برعاية ودعم وانهاض كل قوى المجتمع الحية، وفي مقدمها القوى الامنية التي تؤمن الاستقرار والامن لكل المقيمين على ارض لبنان؛ لا بل ان الدور الذي تقومون به وزملاؤكم في القوى العسكرية والامنية الاخرى يتجاوز ارض لبنان ليندرج في حماية امن المنطقة والعالم".