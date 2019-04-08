وزير الاقتصاد قدّم للحريري مقترحاته: جميعنا معنيون باستنهاض الاقتصاد

A + A -

زار وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وقال: "أطلعت اليوم، دولة الرئيس سعد الحريري على المقترحات التي تقدمت بها أمام الرأي العام اللبناني كحلول أساسية للازمات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان. وقد لقيت من دولته كل تجاوب وتفهم؛ وأبلغني أن هذه المقترحات سيتم بحثها في مجلس الوزراء لتأخذ طريقها الى التنفيذ، بحسب كل مقترح وما يحتاجه من قرارات حكومية أو من تشريعات، على ان يتم دمج جزء من هذه الاصلاحات في متن قانون الموازنة العامة".

وأضاف: "وقد أكدت لدولة الرئيس على أهمية التعاون من ضمن المؤسسات وبين كل السلطات المعنية ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء".

وتابع: "فجميعنا معنيون باستنهاض اقتصادنا الوطني والحفاظ على المالية العامة واعطاء الامل الحقيقي للناس بأن الحلول متوافرة. وان تطبيق هذه المقترحات يوجه رسالة ايجابية وواضحة للمؤسسات الدولية التي نتعاطى معها، ولاسيما في اطار التحضير لتنفيذ حقيقي ومتوازن لمقررات مؤتمر سيدر".