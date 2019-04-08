جريصاتي يطلب الادعاء على صيّاد مخالف ويدعو الى عدم تحدّي الدولة.. وزارة البيئة لأصحاب مقالع الحجر التزييني: تقدّموا بطلبات الترخيص

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة البيئة البيان الآتي:

" عطفاً على قرار مجلس الوزراء الرقم 45 تاريخ 21\3\2019 ، تدعو وزارة البيئة الراغبين من اصحاب الاستثمارات لمقالع الحجر التزييني والموزاييك الى وجوب التقدم بطلبات ترخيص لاستثماراتهم بحسب الاصول ، وفقاً لأحكام المرسوم الرقم 8803 /2002 ( تنظيم المقالع والكسارات ) للحصول على التراخيص اللازمة لاستثماراتهم من قبل المحافظين المعنيين بناء على موافقات صادرة عن المجلس الوطني للمقالع ".



وكان وزير البيئة فادي جريصاتي التقى اليوم النائب انطوان حبشي يرافقه وفد من اصحاب الكسارات ومقالع الحجر التزييني في منطقة دير الاحمر وخربة داوود ورأس بعلبك وجرى التداول في سبل الحصول على التراخيص اللازمة لاستثماراتهم.



كما التقى وزير البيئة الوزير السابق بيار رفول وجرى البحث في شؤون بيئية تتعلق بمنطقة زغرتا وإهدن.



تزامناً ، إتخذ وزير البيئة الاجراءات القانونية اللازمة للادعاء على أحد الصيادين في منطقة الشمال الذي خالف قانون الصيد البري وإصطاد خارج الموسم ، وأكد الوزير جريصاتي " أن موسم الصيد مغلق حاليا ولا يمكن لأحد بعد الآن تحدي الدولة"، مشيراً إلى أنه " تواصل مع وزيرة الداخلية ريّا الحسن للتشدد في موضوع ملاحقة المخالفين "، مؤكداً " أن من يصطاد خارج الموسم المحدّد وخصوصاً في الربيع هو مجرم لأن الربيع هو فصل تكاثر الطيور ".