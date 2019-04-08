التوحيد العربي يدين الاعتداء على الشيخ سلامة القنطار في بلدة المتين

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صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

تدين الأمانة وبشدة عملية الإعتداء على الشيخ الجليل سلامة القنطار على أيدي عدد من الموتورين والمأجورين ومحاولتهم إرغامه على التخلي عن وقف العائلات الدرزية في بلدة المتين خدمة لمصالح تجار العقارات.



وإذ ترفض الامانة مثل هذه الأعمال المشينة التي لا تمت بصلة لقيم بني معروف وعاداتهم وتقاليدهم تدعو الأجهزة الأمنية والقضاء المختص إلى اتخاذ التدابير المناسبة بحق المرتكبين حفاظاً على حقوق وكرامات مشايخنا واهلنا وعدم السماح لهؤلاء الموتورين بالتعدي على كرامات الناس بأفعالهم التسلطية التي اعتادوا عليها.