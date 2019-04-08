دهس عنصرين من قوى الامن تحت جسر الكولا!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أن "صباح اليوم 08/04/2019 تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي فيديو لسائق " فان" تحت جسر الكولا يقوم بصدم عنصرين من قوى الامن الداخلي"، موضحة أنه "وفي أثناء قيام دراج من عناصر شرطة بيروت باقتياد سائق " فان" الى الحجز بمخالفة محرك يعمل على المازوت، ولدى وصوله تحت جسر الكولا اقدم على صدم شرطي سير في المحلة محاولاً الفرار، ولدى توقيفه من قبل الدراج، قام أيضاً بصدمه ودراجته مستمراً بالفرار، مما اضطر الدراج الى اطلاق النار باتجاه إطارات الـ " فان".



وأضافت:"على الفور قامت دورية من شعبة المعلومات بمطاردته وتمكنت من توقيفه، وهو: ح. د. ( مواليد عام 1966، لبناني) وأحيل الموقوف والـ " فان" الى فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، فيما جرى نقل العنصرين الى المستشفى للمعالجة".



وشددت على أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص"