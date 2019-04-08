علا بطرس لقناة العالم: الوزير باسيل سيرفع ورقة سياسة عامة لرئيس الحكومة سعد الحريري لعودة النازحين

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اشارت د. علا بطرس مستشارة وزير الخارجية اللبناني لملف النازحين ان الحكومة لم تقر ورقة سياسة عامة لعودة النازحين مكتفية بإدارة الازمة بتخبط الوزرات المعنية لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية التي اوقفت برنامج الرصد السكاني في العام ٢٠١٥.

وكانت حكومة تمام سلام قد وافقت على اغلبية بنود ورقة الوزير باسيل في حينه دون اقرارها حيث طبّق منها بندين الاول يعنى بضبط الحدود والثاني بتسجيل الولادات في سجل الاجانب في وزارة الداخلية.

وعقبت بطرس على مواقف الاطراف السياسية معتبرة انه جرى تسييس الملف في العام ٢٠١١ بحكم علاقة تلك القوى وموقفها من النظام السوري، حيث فتحت الحدود أمام التدفق الجماعي للنازحين بشكل اكبر بكثير من قدرة لبنان على التحمل ما ادى الى ارهاقه اقتصاديا وماليا وامنيا مع العلم ان الدول التي تستقبل لاجئين تحدد حصصاً تتلاءم مع مساحة وقدرة وموارد وفرص العمل المتاحة في البلد المضيف هذا ولبنان بلد هجرة وليس بلد لجوء.

اما عن الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي شكل عام الذي يربط ملف عودة النازحين بالحل السياسي فإن هذا الامر مخالف للقانون الدولي لان العائق الوحيد الذي يحول دون عودة النازح هو "خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد" اي ان تكون حياته في خطر. لذلك لبنان يلتزم بمبدأ عدم الاعادة القسرية وهو حريص على انجاح مسار العودة بأمان وكرامة وهو يعتبر ان المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بضخ المساعدات للنازحين العائدين في سوريا لأن الارهاق الاقتصادي الحاصل في لبنان سيدفع الى احتمال تمدد ازمة النزوح الى دول الاتحاد الاوروبي.