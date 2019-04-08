هيئة كولكو ادمنتون تكرم رئيس جمعية الصداقة العربية الكندية السيد يزن حيمور

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أحيت كولكو ادمنتون حفل تكريم رئيس جمعية الصداقة العربية الكندية السيد يزن حيمور

بحضور النائب الفدرالي السيد زياد ابولطيف و بحضور مسؤول قارة أميركا الشمالية السيد شربل قسطنطين والقاضي صونيا بيطار.

استهل الاحتفال بالنشيدين اللبناني و الكندي ثم ألقى منسق كولكو ادمنتون يوسف ابور جيلي

كلمة عن المحتفى به و عن نشاطات التيار الوطني الحر في ادمنتون ومنها المساعدات الى الجمعيات الخيرية في لبنان

و دور التيار بتقريب المسافات بين الأحزاب والجمعيات ، ثم ألقى الشاعر ايوب ابو لطيف قصيدة من وحي المناسبة و من بعدها ألقى السيد حيمور كلمة شكر فيها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حيث وصفه بحفيد قدموس الذي لا ينام. كانا عريفي الحفل السيد ايوب ابو اللطيف و السيدة مارسيل ابو رجيلي.

في الختام قدم منسق هيئة ادمنتون السيد يوسف ابو رجيلي درع تقدير للسيد حيمور ثم تم افتتاح العشاء بحضور جميع المدعوين.