عناوين الصحف ليوم الاثنين 8 نيسان 2019

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الأخبار

‫هل يمثل سلامة أمام مجلس الوزراء؟

‫تهديد أميركي لبرّي: الابتعاد عن حزب الله أو العقوبات!

‫معركة طرابلس تتوسّع: دعم جوي لحفتر... من مصر!

البناء

تقدُّم الجيش الليبي نحو طرابلس يكشف الأوراق... وتهديد أميركي بتصنيف «الحرس» يخلطها

الحكومة لإقرار خطة الكهرباء... واعتماد دائرة المناقصات للتنفيذ

بري لخيار المقاومة في الجولان والقدس... ووفد نيابي إلى واشنطن

الجمهورية

الحكومة أمام التحدي الكهربائي

واشنطن لإعلان "الحرس الثوري" منظمة إرهابية

النظام يفتقد البيئة الحاضنة

ماذا يعني اعتبار »حزب الله« و«أمل« وجهين لعملة واحدة؟

واشنطن نصحت باسيل بأخذ مسافة من »الحزب«

حفتر يهاجم طرابلس والسراج يرد بـ"بركان الغضب"

اللواء

الحسم الكهربائي بالتصويت: بداية حل أم أزمة؟

باسيل يتّحدى فرنجية في عقر داره.. وسفير لبنان في واشنطن ينفي العقوبات على «أمل»

حرب الليبيين تتوسع: سلاح الجو يدخل معركة طرابلس

نتنياهو وغانتس في سباق إنتخابي على الحساب الفلسطيني

السودان أمام السيناريو الجزائري

الديار

هل صدفة إيصال اللبنانيين الى الجوع عشيّة صفقة القرن وضمّ القدس والجولان والضفة الغربيّة؟

الموازنة يجب تخفيضها 10 في المئة من الناتج المحلي والصدمة كهرباء دون مُناقصات

L'Orient-Le Jour

L’électricité plus que jamais au cœur de la lutte pour le leadership chrétien

The Daily Star

Cabinet to solve electricity hurdles