أسرار الصحف ليوم الاثنين 8 نيسان 2019

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البناء

لاحظت مصادر مصرية دبلوماسية حملة إعلامية على الجيش الليبي وعمليته العسكرية من خلف الحدود الليبية تشارك فيها قناة «الجزيرة» القطرية وإتحاد علماء المسلمين الذي يتبع لتركيا، وقالت المصادر إنّ خطاب مصر لا يستطيع البقاء على الحياد في الحرب الدائرة في ليبيا بعدما تكشف انضمام حكومة فايز السراج إلى محور إقليمي يقوده الأخوان المسلمون ويناصب مصر العداء، وتوقعت عدم تأخر الدبلوماسية المصرية عن إعلان الوقوف مع الجيش الليبي وقائده خليفة حفتر…

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن حزبا بارزاً كان يهاجم دولة كبرى في كل مناسبة بدأ بنزع اليافطات المنددة بها من شوارع بيئته.

تنكب شخصية سياسية على إعادة تنظيم التيار الذي تترأسه وتفعيله مجدداً إستعداداً لإطالقه في حزيران المقبل بالتزامن مع مناسبة تعني مباشرة هذه الشخصية.

إستغربت أوساط سياسية الإصرار في هذا الوقت على تنفيذ مشروع بالقوة تم تأجيله منذ فترة والمضي في إسكات المواطنين عن المطالبة بحقوقهم وصحة أولادهم.

اللواء



أبدى وزير سابق للكهرباء خشيته من تضاعف خسائر الكهرباء عندما تصل إلى ٢٤/٢٤، في حال استمر الهدر وواقع الجباية المتردّي، والعجز الراهن في شبكة التوزيع!



يجري تكتّم شديد حول التخفيضات المنوي تنفيذها على أرقام الموازنة والتي قد تطال إعادة النظر ببعض التقديمات للموظفين، بمَن فيهم المتقاعدون!