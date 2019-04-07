living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطيش لـ"الجمهورية": لا مشكلة شخصية مع حاكم مصرف لبنان وليجبوني بالارقام

7
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اوضح وزير الاقتصاد منصور بطيش خلفية كلامه الاخير وانتقاده الهندسات المالية والنقدية واكد لـ"الجمهورية" ان مواقفه جاءت عشية انجاز مشروع الموازنة الذي يجب ان يتضمن اصلاحات جوهرية بنيوية جذرية اساسية وهذا ما يؤكد عليه البيان الوزاري ومؤتمر سيدر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.ويأتي كلامي مع الذكرى السنوية الاولى لمؤتمر سيدر. ثم انا اترأس الوفد اللبناني الى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن والبنك الدولي .فهل نذهب اليهم لكي يسدوا الينا النصائح ام يجب ان نذهب ونحن نملك رؤية واضحة؟ الاصلاح الحقيقي ينبع من الداخل فهو مبدأ سيادي.

ورفض بطيش "تمييع المواضيع" ووضع ما قاله في تصرف الرأي العام، واكد وجوب ان يتشاور الجميع في المسائل الاقتصادية والسياسية وقال:" كلامي يجب ان لا يزعج احدا، فأنا اكدت على وجوب الشفافية وطرحت 8 نقاط في مؤتمري الصحافي فليجيبونني عليها، ومن يريد ان يجيب فليعط ارقاما وليقدم دراسة وفقا للقانون. فقانون النقد والتسليف واضح ويلزم مصرف لبنان بوضع دراسات للحكومة".

واكد بطيش ان لا مشكلة شخصية بينه وبين حاكم مصرف لبنان. وقال: "اجتمعت معه مرتين قبل تعييني وزيرا وتفاهمنا على القيام بتحسين ادارة الدين العام، ولا يجوز ان تتشخّص قضايا وطنية اساسية بهذا الشكل خصوصا وان لا مشكلة شخصية.وقال: الشفافية مطلوبة ولا يجوز الدوران في حلقة مفرغة من التعتيم. طرحت افكاري فليجبوني عليها، لا ان نسخّف نقاشا وطنيا".

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout