باسيل اختتم جولته في زغرتا: التزمنا كتيار المشاريع الانمائية ولم نعطل يوما مشاريع جيدة للبلد فيما الكل يعطل لنا في مكان ما

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اختتم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته والوفد المرافق، في مكتب هيئة القضاء في "التيار" في العقبة- زغرتا، حيث أقيم له استقبال حاشد حضره ممثل النائب ميشال معوض المحامي طوني شديد، الوزير السابق يعقوب الصراف، ممثل النائب السابق جواد بولس سلمان المكاري وحشد كبير من المناصرين.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، فكلمة تعريف لشربل فرنسيس ثم ترحيب لمنسق التيار في منطقة زغرتا الزاوية عبدالله بو عبدالله الذي أكد أن "شعلة التيار ستبقى مضيئة مع هيئة القضاء الجديدة"، شاكرا الهيئة السابقة على دورها وجهودها، ومشددا على "الوفاء لنهج الرئيس المؤسس فخامة العماد ميشال عون".

وعرض بو عبد الله لبرنامج عمل "التيار الوطني الحر" في منطقة زغرتا الزاوية للمرحلة المقبلة، واعدا ب"أن يكون مكتب التيار بيت الكل ونموذجا للتضامن والتكاتف في العمل".

رفول

بعدها ألقى المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية الوزير السابق بيار رفول كلمة استذكر فيها نعمة كعوي والدكتور رينيه قارح "اللذين كانا من الرواد في انطلاق التيار في زغرتا"، وقال: "نحن الذين رفعنا الى جانب شعار الحرية، السيادة والاستقلال، وضعنا على عاتقنا صيتنا وكرامتنا، ووطننا خط أحمر، لذلك لم يستطع أحد أن يغيرنا، لا بالترغيب ولا بالتهديد ولا بالاستشهاد، والعماد عون غنى أغنية فيروز عندما كانت تقول "قوي قلبك وهجوم يا بتوصل على الموت يا بتوصل على الحرية"، لأنه حتى الاستشهاد يولد جيلا جديدا. نحن استطعنا المتابعة مع بعضنا لأننا كنا متعلقين ببعضنا ولم يكن عندنا مصالح خاصة بل مصلحة لبنان الذي قال عنه قبل وصوله الى بعبدا سنة 1988 "لبنان أصغر من أن يقسم". دائما كان يقول أن النضال والتشاؤم لا يسيران مع بعضهما البعض، فليس هناك من متشائم يقوم بنضال، وأذكر مرة أنه كان يريد الصعود الى سوق الغرب فقال لهم نحن ذاهبون لنستشهد هناك ومن لا يقدر على هذه المهمة فليقف جانبا، لأنه كان يعتقد ويؤمن وما يزال، بأن النضال هو خيار حياة وليس رهانا على حصان، إذا خسر الحصان تكون النهاية. النضال مسار حياة وهو الذي نعمل له، فزغرتا كان لها دور أساسي في النضال، من عسكريين ومدنيين، واليوم نحن في مرحلة بناء وطن، كان يقول نريد أن نقاوم ونحرر، نعمل التحرير وثم التحرر وثم نصل الى بناء الوطن".

أضاف: "عندما وصلنا الى بعبدا وراحت الناس تتوافد الى القصر، صار هو شخصيا يستقبلهم ويضع الأولاد الصغار في حضنه ويرافق العائلات الى الباب. كثر تعجبوا كيف أن رئيس حكومة وقائد جيش يرافق الناس العاديين، ومرة سألته لماذا تتصرف هكذا، فقال: اثنان نريد تحريرهم، الجيش والشعب لأنهم ليسوا مرتبطين بأحد، وأنا اذا كنت استقبل هؤلاء الناس وأحتضنهم فليعرفوا أنهم عندما يخرجون من هنا عليهم ألا يخافوا من أحد. لم أفهم عليه حينها، لا أنا ولا غيري، وعندما صار الناس يتوافدون بالآلاف كل يوم، فهمنا قصده عندما كان يقول لنا شجعوا الناس أن يقولوا رأيهم على رأس السطح، معي أو ضدي، لا يهم، لأني لا أستطيع تحرير وطن شعبه يخاف".

وتابع: "اليوم نحن مستعدون ان نبني وطنا يليق بشهدائنا ومعوقينا، وأريد أن أتوجه إلى كل رفاقي الذين أخذوا استراحة، أريد أن أدعوهم ليأتوا ولنتفق سويا، لأنهم هم الأساس والأساس إذا لم يكن موجودا لا نستطيع الإستمرار، نريدهم أن يعودوا جميعا ونكون مع بعضنا، وكل واحد تاريخه على جبينه، ونحن لم نقم بأي غلطة، خسرنا ممكن نعم، لكننا لم نتآمر او نتزعزع وأصبحنا اليوم في رأس هرم الدولة وعندنا 29 نائبا و18 وزيرا نستطيع أن نعمل الكثير سويا. هذه الحالة التي نشاهدها اليوم في زغرتا تزيد يوميا وواجبات كل واحد منا أن ينظمها، ونريد أن نشجع كل شخص لينتسب الى التيار، إما مؤيدا أو ملتزما أو شبابا، لدينا ثلاث بطاقات، ونحن نريد أن نأخذ على أنفسنا وعدا أمام الرئيس بأن زغرتا ستعود زهرة مثلما كانت على أيام التحرير، وهذا الدور لا يليق إلا بها ويجب أن نكون إلى جانب بعضنا، أهلا بكم وأهلا برئيسنا الذي نعده بأنه سيشاهد في العام المقبل وجوها جديدة إلى جانب وجوهنا".

باسيل

ثم تحدث باسيل، فحيا "نضال أهلنا ورفاقنا في التيار الوطني الحر في زغرتا. فنحن اليوم نلتقي في قضاء غني بناسه، قضاء الرئيس الشهيد رينه معوض والبطريرك الدويهي الذي هو مشروع قداسة للبنان والذي كان قائدا زمنيا، قضاء الرئيس فرنجية وحميد فرنجية والمؤرخ المفكر جواد بولس، قضاء يوسف بك كرم الذي سيأتي وقت نفكر ونتمعن فيه بمسيرته ومسيرة رجالات نتعلم منها معنى العز والعنفوان وكيف تكون كرامتنا وكرامة وطننا أغلى من أي شيء، هذه هي زغرتا الزاوية".

وقال: "نحن اليوم في زيارة للتيار في زغرتا، لكن علينا ان نعمل لمستقبل التيار في كل منطقة نذهب اليها. نحن في قضاء يعرفنا على معنى المناضلين وكيف يعطون وكيف يكون الوفاء عنوانا لحياتهم، كبيار رفول الذي تحمل وناضل وحين طلبت منه المسؤولية كان أهلا لها وهو يتطلع الى الأمام الى مشية الجبال.

ومن ثم نزلنا الى متحف يوسف بك كرم حيث اطلعنا على مسيرة رجل يعلمنا كيف ان انسانا يمكنه القيام بمهمة دولة. ومشينا في أحياء زغرتا القديمة حيث نصف سكانها ليسوا من أهلها وهذا ما يحتم علينا كتيار التساعد مع حلفائنا واصدقائنا لكي تبقى هذه الأرض لأهلها وتعود لها الحياة.

ثم تابعنا الى مؤسسة رينه معوض مع رفيقنا وصديقنا وحليفنا ميشال معوض، وبالمناسبة ان تحالفنا معه ليس تقليديا، فكل يوم يتبين لنا اننا نلتقي معه في أكثر من نقطة ومشروع كمشروع استنهاض الدولة ومفهوم واحد للدولة ولمؤسساتها ولدينا مشروع الانتماء للأرض وأن نعيش من اقتصاد منتج تعطيه ويعطيك وليس فقط أن نأخذ من اقتصاد ريعي قائم على الزبائنية السياسية. نحن وإياه نتلاقى على مشروع فكرة وطن تخطينا فيه التحالفات الظرفية، فكل يوم نجد اننا نتلاقى واياه في الأفكار الكبيرة، لذا من واجبنا تكريس هذا الأمر.

ثم ذهبنا الى دير مار جرجس حيث رأينا كيف أن الأب كليم التوني بنى وعمر وحافظ على التراث والأرض، وتحدثنا وإياه بالزراعة وما الذي يمكننا القيام به في هذا المجال.

ثم زرنا أهلنا في منطقة الفوار لنقول لهم اننا واياهم قبل الانتخابات وبعدها، ونشكرهم لأننا نريد ان نبني واياهم مشروع شراكة وطريقا طويلا على مفهوم واحد للبنان. وكل هذا يدفعنا للتفكير بمشاريع زغرتا كنهر رشعين وسد ايعال وما الذي يمكننا تقديمه لمنطقة وديانها تتنفس قداسة. فزغرتا ليست جزيرة معزولة عن محيطها ولا نريد ان نكون نحن معزولين فيها. زغرتا تعشق التنوع السياسي والتعدد، فلا الرأي الواحد يعيش ولا الفكر الواحد والتيار الوطني الحر يضيف لزغرتا تنوعها السياسي فنحن أخدنا شرعيتنا ليس فقط من نضالنا وانما من نتائج الانتخابات الأخيرة ومن ارادة الناس وأصواتها ونتعهد بالمحافظة على تنوع زغرتا وسوف نزيد من العطاء ونمد يدنا للجميع، فالتيار الوطني الحر لا يذهب الى مكان الا ليجلب الخير. وفي الانتخابات المقبلة سوف نعمل ليكون هناك نائب للتيار الوطني في زغرتا".

وعرض باسيل لمشروع "التيار الوطني الحر" وتاريخه، وقال: "نريد ان نذكر اننا كتيار التزمنا المشاريع الانمائية ولم نعطل يوما مشاريع جيدة للبلد، فيما الكل يعطل لنا في مكان ما، فنجاحنا يعتبر البعض انه يؤذيه فيما هو نجاح لكل الناس وليس لفئة على فئة، وهذا هو التفكير السياسي العقيم. علينا ان ننتقل الى فكر ان ندعم كل من يقوم بعمل جيد، فالحاجات كثيرة ونحن امام تحد في هذا القضاء على هذا الصعيد. ان فكر التيار ونموه طبيعي وعلينا ان نتعود على قبول الآخر وأن يقبلنا الآخر، فالتيار لا يعزل ولا يقبل أن ينعزل ولا يعزل، نحن أبناء هذه الأرض وأبناء الحرية، ومهما ابتعد الناس عنا سيعودون الى مشروعنا الخلاصي لكل لبنان. نحن نبقى بروحيتنا النضالية في أي موقع كنا، ونبقى عنوانا للحرية والسيادة والاستقلال".

أضاف: "مهما شككوا فينا، نفينا وشككوا فينا، لكننا عدنا أقوى لأن ارادتنا أقوى بكثير، فنحن أهل الصلابة وانتم في زغرتا تستمدونها من تاريخها وتستمدون منها البطولة".

وختم باسيل: "الحقيقة ستنتصر ونحن كثر اينما كان في زغرتا وفي أي مكان، وسنعمل على جمع عدد أكبر من الناس المؤمنين بأن مشروعنا مشروع وطن، ولا شيء يخيفنا ويمنعنا من اعلان رأينا وانتمائنا، ولم نقفل يوما الباب أو اي منطقة على أحد، هذه هي قوتنا، واذا فشلنا واخطأنا نفسح المجال لغيرنا، ومن يفكر انه وحده ولا احد سواه فالفشل سيكون حتميا. نحن نمد يدنا لكافة الأطراف ولاهلنا في زغرتا الزاوية، وقوتنا هي من قوة تاريخنا وتاريخ نضالنا ومن قوة زعامات هذه المنطقة وأبطالها كيوسف بك كرم الذي ترك وراءه قصة نضال وعزة وكرامة، لذا نقول هذا بطل من بلادي وهذا بطل من زغرتا".

ثم قدمت له هيئة قضاء زغرتا في "التيار الوطني الحر" درعا تكريمية، ووقع شربل فرنسيس كتابه في حضوره.

الفوار

وكان باسيل قد زار والوفد المرافق بلدة الفوار، حيث كان في استقباله رئيس البلدية حمد خضر والشيخ خضر خضر وحشد من المواطنين. وكانت كلمة للشيخ محمد شبلي عرض فيها لاحتياجات أبناء المنطقة.

كما كانت كلمة للنائب محمد سليمان رحب فيها بباسيل مطالبا بالإنماء "لهذه المنطقة وكافة المناطق اللبنانية بما فيها عكار"، ومشددا على "متانة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لما فيه خير هذا الوطن".

كذلك ألقى رفول كلمة شدد فيها على "متانة العلاقة بين التيار وأبناء بلدة الفوار الأوفياء، فبيوتنا بيوتكم وعلاقتنا متينة وتاريخية"، وقال: "لقد اراد فخامة الرئيس اعطاء الأولوية للمناطق النائية، وقد قمنا بالعديد من المشاريع التي هي حق لكم. ومعا سنحقق مشاريع جديدة ومنها مدرسة في الفوار ومشاريع أخرى، فالانسان بالنسبة لنا غاية وليس وسيلة، وان هذه المشاريع هي حقكم، ونحن نعمل بذهنية ان الدولة هي لجميع الناس والا نكون نعمل بذهنية المزرعة. وهذه الحكومة هي الاولى للعهد ونعول عليها الكثير وهدفنا المناصفة والشراكة".

باسيل

بعدها ألقى باسيل كلمة قال فيها: "نحن اليوم في بلدة الفوار، في جولة زغرتاوية قصدنا من خلالها أن نقيم محطة أساسية في الفوار وفي مجدليا لافتتاح مكتب التيار، لنقول أن هذه هي زغرتا وهذا هو التيار بتعدده وتنوعه يشكل الوطن اللبناني الذي نعمل له".

أضاف: "أفرح عندما التقي بكم لأننا نعرف مقدار المحبة التي نكنها لبعضنا البعض، ونعرف بأنه مع كل يوم يمر نتعرف على بعضنا أكثر ونعمل لبعضنا البعض ونفهم بعضنا ونستعرض مخاوفنا وهواجسنا وآمالنا وتطلعاتنا، وننتج معا ونحقق معا".

تابع: "نحن في منطقة هي نقطة وصل بين المنية والضنية والكورة وبشري، وهي السد الذي يحوي وراءه مجتمعا المتنوع، نحن في منطقة هي كالأغصان التي تلتقي ببعضها، وعندها تكون لانتماءاتنا ولو تعددت كثيرا، هدفا وحيدا وواحدا هو لبنان، لأننا نحن بلد متنوع ونكتشف كل يوم كمية الخصوصية التي عندنا، تجدون ان انتماءاتنا كثيرة في المنطقة أو القضاء أو القرية، وزغرتا هي غير قرى زغرتا، وعندنا الحزب أو التيار أو الانتماء السياسي، وهذا انتماء آخر، وهناك أيضا العائلة أو القبيلة أو العشيرة، وفي لبنان المجتمع اللبناني هو أيضا له انتماؤه الخاص، وهناك الانتماء المذهبي والطائفي، وبالرغم من كل هذه الانتماءات يمكننا أن نصل إلى انتماء واحد هو انتماء الوطن اللبناني، وأن نكون شعبا واحدا هو الشعب اللبناني، وهذا اليوم هو التحدي الكبير: ما هو الانتماء الأهم؟ وطننا؟ كياننا؟ منطقتنا؟ حزبنا؟ عائلتنا؟ وهنا كل القصة. لذلك نتكلم عن دولة المواطن، فهناك يصبح متعادلا مع غيره ولا يعود هناك من تمييز هذا نصف مواطن وهذا ربع مواطن وهذا المواطن ناقص وهذا المواطن كامل، ويصبح الموضوع ليس فقط بالحقوق والواجبات بل بالجنسية والهوية حتى يعود الى الدولة".

وأردف: "أن تكون دولة عادلة تؤمن الحقوق بشكل متساو ومنها ما تطالبون به اليوم في الوظيفة وفي العلم، إنما يعود الى خيار واحد، هو الانتماء الى الدولة والقيام بالواجبات تجاهها، حتى تستطيع هي إعطاء المواطن حقوقه. فالعلاقة هي دائما متبادلة، كلما تتعادل وتتوازن كلما تشعر الناس بانتماء واحد وبحقوق واحدة، وبصراحة هذا الخيار الجهتان مقصرتان به، لأنه دائما لم يكن هناك من معيار واحد فموضوع الجنسية موضوع يهمني لأنه يعني هويتي في لبنان، فالأكيد يجب أن يكون لكل لبناني عندنا أصل وأن يكون لديه الجنسية، ولكن له أيضا انتماء الى بلد آخر ويحاول أن يأخذ الجنسية اللبنانية ويأخذ من امام اللبنانيين الأصليين حقوقهم، هذا لا يكون مستحقا الجنسية ونحن خضنا هذه التجربة لأنه تبين لنا أن هناك من أخذ الجنسية لأنه زور واعتمد الغش، وهذا ما ظهر في التحقيقات، إذا هذا أبسط مفهوم للانتماء وهذا يكون حقيقيا عندما يكون الانتماء للبنان فقط. وهذا سؤال مطروح علينا جميعا وعلى كل واحد يمكن أن تكون طائفته اهم من وطنه أو لديه دولة ثانية أهم من لبنان، فما الذي يحكم انتماءنا إلى لبنان، وهذا الحديث عندما نتكلم به مع بعضنا بصراحة هو الذي يجعلنا نشعر بأننا مواطنون متعادلون ومتكافئون، لذلك كلنا حين نتكلم بلغة واحدة هي لغتنا اللبنانية نتقرب من بعضنا ونحفظ وحدتنا ونعيش مع بعضنا حقا، ونرى كم نحب بعضنا وكم نعطي بعضنا، وأنا أعرف تماما أن بيار رفول عندما يتحدث عن الفوار وعن الشيخ خضر كأنه يتحدث عن مزيارة، بنفس الحماس يتكلم وبنفس الحماس يهتم، وأنا أكيد عندما أسمع بأن هناك أناسا يريدون أن يتعلموا وهم محرومون من ذلك بسبب دولتهم، عندما تكون تلك الدولة تعطي العلم لغير اللبنانيين، أكيد سوف اشعر بالحزن وبالمسؤولية، لهذا نريد جميعا أن نضع أيدينا مع بعضنا البعض لأنه كلما تعلم اللبناني يرتقي ويتحسن".

وقال: "نسعى لاقتصاد يخلق فرص عمل، والسبب الأساسي الذي يمنع هذا الموضوع وهو لحظة الانتخابات، وأنا اقولها في هذا المكان حيث تعارفنا من فترة قصيرة وتواصلنا وأحببنا بعضنا وترجمنا هذه المحبة في صندوق الانتخابات، وكان لدينا التأييد من هذه البلدة، لماذا؟ لأننا ادركنا أن 100$ في الانتخابات ليست أهم من ان نأتي بالكهرباء والمياه، عندما نأتي بالمياه والكهرباء نكون قد وفرنا على المواطن مبلغ ال100$، هذا ما ينتج اقتصادا وعملا، وهذا هو حقكم بأن تخلق لكم الدولة ليس فقط وظيفة في الجيش والمدرسة الرسمية وقوى الأمن الداخلي بل وظيفة لكل واحد حتى نبني مجتمعا لا يقوم فقط على الطبيب والمهندس والمحامي، فانظروا إلى أكثرية الدول في أوروبا، فعامل التنظيفات فيها أهم من الطبيب والمهندس لأن مهنته شريفة، لكننا نحن اللبنانيين على اختلاف طوائفنا ومذاهبنا نتأفف من العمل، وكل هذا بحاجة إلى التربية والتوعية والتعليم. وأنا سعيد جدا اليوم بأنني سمعت هذا الكلام الذي يبين كم نحن نستطيع ان نكون واحدا ونتقرب من بعضنا، ونحن اسمنا تيار وطني حر أي أن حريتنا ووطنيتنا تعني ان كل اللبنانيين يريدون العيش مع بعضهم البعض في وطن واحد، فلا نريد أن نسعى إلى دويلات تجعل في النهاية الوطن مشلعا ولا يبقى منه شيء".

وختم باسيل: "حين آتي إلى زغرتا أمر إليكم وأسأل خاطركم وأقبل خدكم ونعرف أننا لبعضنا البعض ونعرف أنه مهما اختلفنا في انتماءاتنا السياسية نريد أن نعيش مع بعضنا ونبني الوطن سوية، فكل واحد منا لديه ايمانه وانتماؤه السياسي، ولكن كلنا لدينا دولة واحدة ننتمي إليها وإلى مؤسساتها، هكذا نخلص ويخلص معنا لبنان ونعيش كلنا مع بعض".