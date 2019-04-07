بالفيديو: بو صعب يؤكد ان السياسة الاميركية تجاه "حزب الله" ..

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مرة جديدة يحضر حزب الله في اسئلة وجهت الى وزير الدفاع الياس بو صعب خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاقتصاد في الاردن . وفي السياق وفي مواجهة النظرة الغربية التي نقلتها مراسلة ال cnbc كان بو صعب واقعيا في المقاربة وجازما في اعتباره ان الحوار مع الحزب بدل فرض عقوبات عليه سيخفف من حدة التوتر القائم في المنطقة . بو صعب تحدث عن قدرة اللبنانيين على ادراة الوضع في ما بينهم من دون الدخول في حرب اهلية جديدة ، مشددا على ان أحداً لا يمكنه أن يضغط علينا في اتجاه واحد قد يخلق عدم الاستقرار.



وفي معرض رده على الاسئلة في هذا الخصوص والتي تزامنت مع معلومات عن عقوبات امركية على مقربين من الرئيس نبيه بري بسبب علاقة الاخير بحزب الله ، تحدث بو صعب عن تواصل مستمر مع الادارة الامركية لشرح الوضع القائم مجددا التأكيد على لبنانية الحزب الذي يشكل جزءاً من النسيج اللبناني والذي بات ممثلا في المجلس النيابي عبر نواب منتخبين .



وزير الدفاع افرد ايضا مساحة للحديث عن الصراع العربي الاسرائيلي مؤكدا ان اسرائيل تستمد قوتها من المجتمع الدولي . وكان بو صعب التقى العاهل الاردني متناولا المشاكل المشتركة والحلول الواجب اعتمادها لما فيه مصلحة البلدين وقد تم في هذا الاطار التطرق للمساعدات التي قدمها الاردن سابقاً وللتعاون العسكري الممكن حصوله في المستقبل.