living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: بو صعب يؤكد ان السياسة الاميركية تجاه "حزب الله" ..

7
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مرة جديدة يحضر حزب الله في اسئلة وجهت الى وزير الدفاع الياس بو صعب خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاقتصاد في الاردن . وفي السياق وفي مواجهة النظرة الغربية التي نقلتها مراسلة ال cnbc كان بو صعب واقعيا في المقاربة وجازما في اعتباره ان الحوار مع الحزب بدل فرض عقوبات عليه سيخفف من حدة التوتر القائم في المنطقة . بو صعب تحدث عن قدرة اللبنانيين على ادراة الوضع في ما بينهم من دون الدخول في حرب اهلية جديدة ، مشددا على ان أحداً لا يمكنه أن يضغط علينا في اتجاه واحد قد يخلق عدم الاستقرار.


وفي معرض رده على الاسئلة في هذا الخصوص والتي تزامنت مع معلومات عن عقوبات امركية على مقربين من الرئيس نبيه بري بسبب علاقة الاخير بحزب الله ، تحدث بو صعب عن تواصل مستمر مع الادارة الامركية لشرح الوضع القائم مجددا التأكيد على لبنانية الحزب الذي يشكل جزءاً من النسيج اللبناني والذي بات ممثلا في المجلس النيابي عبر نواب منتخبين .


وزير الدفاع افرد ايضا مساحة للحديث عن الصراع العربي الاسرائيلي مؤكدا ان اسرائيل تستمد قوتها من المجتمع الدولي . وكان بو صعب التقى العاهل الاردني متناولا المشاكل المشتركة والحلول الواجب اعتمادها لما فيه مصلحة البلدين وقد تم في هذا الاطار التطرق للمساعدات التي قدمها الاردن سابقاً وللتعاون العسكري الممكن حصوله في المستقبل.

OTV News - Video Inside
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout