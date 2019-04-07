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هيئة قضاء بيروت الأولى تستقبل رئيس التيار الوطني الحر

7
APRIL
2019
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بدء بالأمس  رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل جولته في قضاء بيروت بتناول الفطور مع اعضاء هيئة قضاء بيروت الاولى وأعضاء مجلس القضاء و نائبي رئيس التيار ونواب كتلة لبنان القوي في بيروت ومحافظ بيروت وعضوي المجلس البلدي والمخاتير. 

كذلك اجتمع الوزير باسيل بعد الظهر في مكتب نائب رئيس التيار للشؤون السياسية نقولا صحناوي في ساسين مع أعضاء هيئة قضاء و مجلس قضاء بيروت الاولى وتداول معهم بشؤون الساعة واعطى توجيهاته للمرحلة القادمة .


الحشود كانت بانتظار الوزير باسيل عند مركز الاليزيه في القضاء للقائه حيث افتتح قاعة الدكتور باسكال عزام، وتحدث خلال الاحتفال منسق قضاء بيروت الأولى المحامي عماد جعارة ونائبي المنطقة نقولا صحناوي وانطوان بانو وايضا كانت كلمة لنجل الدكتور المناضل باسكال عزام الأستاذ الياس عزام ، بعدها القى الوزير باسيل كلمته وتسلم من اعضاء هيئة القضاء درعا تكريمية ومن بعدها شرب الجمع نخب المناسبة ونخب رئيس التيار .

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