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المؤشرات الحيوية لخطة الاصلاح الكهربائية تنبىء بالايجابية

7
APRIL
2019
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المؤشرات الحيوية لخطة الاصلاح الكهربائية تنبىء بالايجابية . الحكومة امام الامتحان الاهم غدا ورحلة الالف الميل الاصلاحية تبدأ بانقاذ الكهرباء وتسير بالتوازي مع المعالجات الاقتصادية والمالية واقرار الموازنة والقضاء وضرب الفساد واعادة الاعتبار لدولة القانون واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم واعادة النازحين الى ديارهم .


خطة الكهرباء الى الاقرار غدا من دون مواقف مسبقة ولا احكام مبرمة . والكلام الذي ادلى به نائب القوات اللبنانية اليوم جورج عقيص حول خطة الكهرباء يدل على ايجابية ينتظر ان تتظهر وتٌترجم في موقف وزراء القوات غدا في جلسة مجلس الوزراء الكهربائية في قصر بعبدا اللهم الا اذا اعاقت بعض الاعتراضات سير الخطة لاجل معلوم ولسبب مفهوم من دون ان تقف حائلا دون اقرار الخطة ولو بالتصويت كما أٌثير في الساعات الماضية .


في هذا الوقت يترسخ المشهد العدلي اصلاحا وتنزيها من دون اغفال التوقيت القضائي لبعض المواقف السياسية المتنوعة الانتماءات الحزبية والجهوية في حين تخطو الموازنة - ولو ببطء - خطواتها نحو الانجاز لملاقاة متطلبات سيدر وموافاة الاستحقاقات الداخلية الملحة .


واذا كان الاحد الماضي تميز بموقف عربي لبناني وطني لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قمة تونس العربية فان كلام الرئيس عون هذا الاحد قرع اكثر من ناقوس خطر ودق اكثر من جرس انذار لجهة مخطط قضم وهضم الاراضي العربية مبديا الخشية بعد القدس والجولان على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا


واصفا الربيع العربي بالجهنم العربي , ولاقاه الرئيس نبيه بري الموجود في الدوحة بموقف حذر فيه من ان الاتي اعظم بعد التشريع الاميركي للاحتلال الاسرائيلي في الجولان . في وقت برز من عمان موقف لافت لوزير الدفاع الياس بوصعب من الاجراءات الاميركية العقابية حيال حزب الله فاعتبر ان السياسة الاميركية تجاه الحزب لن تؤتي ثمارا في حين كان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يجول في قضاء زغرتا منوها بالتعددية المرادفة للحرية ومشيدا بالعلاقة مع النائب ميشال معوض وافاقها المناطقية والوطنية راسما صورة مستقبلية للمشهد الزغرتاوي مطالبا بأن يكون للتيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية المقبلة نائب في زغرتا . البداية من مواقف الرئيس عون

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