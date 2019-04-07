"حزب الله" يعزي بضحايا السيول..

أصدر حزب الله بيانًا أكد فيه أن أيامًا عصيبة مرت وما زال الشعب الإيراني الشريف يواجه السيول الجارفة في عدد من المحافظات بصبر وثبات وعزم وتكافل وحضور قلَّ نظيره وتعاون كامل مع الإدارات الحكومية المختصة ومع القوات المسلحة. في الوقت الذي يُقدّم فيه الإيرانيون صورة عن التعامل الإنساني والأخلاقي في حادثة عظيمة من هذا النوّع، تَظهر الصورة الوحشية للإدارة الأميركية التي تمنع بفعل عقوباتها وصول التحويلات البنكية والكثير من المساعدات الإنسانية بل أكثر من ذلك فإن هذه الإدارة المتوحشة تخطط لوضع حرس الثورة الإسلامية في إيران على لائحة الإرهاب والعقوبات في الوقت الذي يقوم فيه الحرس بدور كبير جداً إلى جانب بقية القوات المسلحة في مواجهة السيول ومساعدة المنكوبين وإنقاذ السكان.