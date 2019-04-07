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نشاط هيئة قضاء عكار

7
APRIL
2019
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أقامت اللجنة النسائية في هيئة عكار في التيار الوطني الحر "ترويقة نسائية" في مطعم السرناي في منيارة،  بحضور مسؤولة اللجنة المركزية للمرأة في التيار الوطني الحر جومانا سليلاتي وأعضاء من لجنة المرأة، كما حضر النائب اسعد درغام و الوزير السابق يعقوب الصراف وعضوي المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور ووليد الأشقر ومنسق قضاء عكار كلود اسكندر ومقرر مجلس القضاء ورد الورد  ومنسق مجالس الاقضية عفيف نسيم ومنسق هيئات الاقضية طوني عاصي وحشد من كوادر التيار الوطني الحر.
 
 استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم رحب منسق القضاء كلود اسكند بالحضور داعيا الجميع الى "التكاتف والعمل معا من اجل تفعيل عمل هيئة القضاء والتيار في عكار". وتوجه اسكندر بكلمته الى المرأة العكارية ك"عنصر فعال وملتزم مشيدا بدور لجنة المرأة في نشاطات الهيئة كافة"، مشجعا النساء الى" تثبيت دورهم كشركاء اساسيين في المجتمع".
 
ثم كانت كلمة مسؤولة المرأة في اللجنة المركزية جومانا سليلاتي التي شددت على" دور المرأة كشريك اساسي في السياسة واتخاذ القرارات ومكافحة الفساد وتولي مهام اساسية في الدولة والتيار الوطني الحر" ، لافتة الى اهمية "محاربة العنف على انواعه لاسيما العنف الثقافي" ، مؤكدة ان" دور المراة لا يقتصر على المنزل بل يمتد الى بناء الوطن. وأشارت سليلاتي الى" ضرورة الغاء صورة المرأة الحالية" مشددة على انه "على قدر اهل العزم تاتي العزائم".
 
من جهتها، رحبت مسؤولة المراة في هيئة عكار ميرنا رستم بالحضور،  لافتة الى "ضرورة العمل على تمكين المرأة وايجاد فرص عمل للنساء" داعية "المرأة الى الانخراط في العمل السياسي داخل التيار"  .
ثم كرمت اللجنة امينة سر مجلس القضاء ابتسام بيطار التي عملت بجد وكانت مثالا للمرأة المناضلة خلال السنوات الماضية.
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