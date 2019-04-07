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احتفال المحاربين القدامى و"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان"

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فوشيه: فرنسا بقيت على الدوام وفيّة للبنان وهي ستواصل التزامها

وتفاني القوى المسلحة اللبنانية وحرفيتها ضمانة ليس فقط لاستقرار البلاد بل ايضا لأمننا نحن

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اكد السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه ان فرنسا بقيت على الدوام وفيّة للبنان، في الظروف السعيدة كما في في احلك مراحل تاريخه." ,غذ ذكّر [أهم محطات هذا الوفاء، لا سيما في الفترة الاخيرة، فإنّه اعتبر "ان التعاون في المجال الامني يندرج في الاطار الاوسع لمساعدة لبنان في مسألة النازحين (مؤتمر بروكسل 2) وفي التطور الاقتصادي (مؤتمر "سيدر"). وهذه المساعدة لا تأتي من دون مقابل، هو بحد ذاته في مصلحة لبنان: الا وهو تحقيق الاصلاحات الجذرية، والتي ينتظرها المجتمع الدولي وفرنسا، لا سيما في قطاع الكهرباء والقطاعات الاخرى."

وحيّا السفير الفرنسي القوى المسلحة اللبنانية وسائر الاجهزة الامنية اللبنانية، معتبرا "انّ نموذج القوى المسلحة اللبنانية ابرز دليل على انّ مثل هكذا جهود لا تذهب سدى"، مشددا على "ان تفاني هذه القوى، اليومي، وحرفيتها تشكّلان ضمانة ليس فقط لاستقرار البلاد، بل ايضا لأمننا نحن. ان هذه القوى، بالتعاون مع سائر الاجهزة الامنية، تتيح لنا ان نأمل بمستقبل افضل."

وختم بالقول أنّ هذا النموذج "يدفع فرنسا لمواصلة التزامها، وللشهادة بافتخار امام العالم، بمدى قوة الصداقة اللبنانية-الفرنسية."

موقف السفير فوشيه جاء خلال كلمة القاها في الاحتفال السنوي الذي اقامته "جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" ((Légion d’honneur تكريما للمحاربين القدامى في الجيش الفرنسي، اللبنانيين والفرنسيين، المقيمين في لبنان، وذلك في النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك، في حضور وزيرة التنمية الادارية السيدة مي شدياق ورئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف (SMLH) في فرنسا الاميرال الان كولدفي Alain Coldefy مع وفد ضم الجنرال جان بيار بوشين Jean-Pierre Beauchesne والجنرال برنار نيكولا Bernard Nicolas. وحضر نائب رئيس الجمعية في لبنان الدكتور شفيق كرم ممثلا رئيس الجمعية الوزير السابق ميشال ب. الخوري واعضاء الهيئة الادارية، وممثلو قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية وعدد من السفراء، ورئيس جمعية اعضاء وسام الاستحقاق الفرنسي المحامي رشيد الجلخ، وشخصيات ثقافية واقتصادية واجتماعية، وحشد من اعضاء جوقة الشرف في لبنان، اضافة الى قائد القوة الفرنسية العاملة في "اليونيفيل" الكولونيل توماس بيو Thomas Pieau والقنصل الفرنسي العام في بيروت كريم بن شيخ.

كلمة فوشيه

بعد النشيدين اللبناني والفرنسي، والوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء العسكريين والزمنيين، القى السفير فوشيه كلمة عبّر فيها عن سعادته للمشاركة للمرة الثانية في الغداء السنوي التقليدي للمحاربين القدامى، محييا تضحياتهم وشهادتهم، وقال: "اود ان اذكّر محاربينا القدامى، الشديدي التأثر ازاء الامر: نحن لا يمكننا نسيان من بذل حياته وشبابه من اجل بلاده. إن ال58 فرنسيا الذين استشهدوا في مبنى الدراكار، وجميع اللبنانيين الذين استشهدوا في نهر البارد وعرسال، والجرحى الذين عادوا مثخنين بجراحاتهم الجسدية والمعنوية من الهند الصينية والجزائر وافعانستان والمشرق، وايضا من منطقة الساحل الصحراوي، جميعهم يستحقّون منّا كل التقدير. وهم يستحقّون منا الّا تذهب تضحياتهم سدىً. إنّنا من خلال عملنا، نبقي شعلة تضحياتهم متقّدة."

اضاف: "انّي لواثق انّ جمعيات واتحادات المحاربين القدامى تكوّن اساس الرابط الذي لا غنى عنه بين الجيش والامّة. واكاد اقول حتى بين الجيش والجيش. انّ هذه الجمعيات والاتحادات تبقى على الدوام المساحة حيث يتم التعبير فيها عن الروابط الفردية والجماعية التي انعقدت في مواجهة النار. وهذا في صلب رسالتها. ففي مثل هكذا مواجهة امر نجهله، نحن المدنيّون، وهو الثمن المؤلم لمخاطر التضحيات التي تشكّل اساس رسالتكم السامية."

وقال: "إن ذكرى الذين سقطوا في ساحات الشرف تلزمنا على الثبات في التزاماتنا. وفرنسا بقيت على الدوام وفيّة للبنان، في الظروف السعيدة كما في في احلك مراحل تاريخه. وطوال 41 سنة وحتى اليوم، لا تزال فرنسا تساهم من دون انقطاع في مهمة "اليونيفيل". وهي من اكثر المساهمات الفرنسية اهمية في الخارج بوجود 700 فرنسي. وهناك بالتالي اكثر من 35000 عسكري فرنسي عملوا ضمن القبعات الزرق في لبنان منذ العام 2006. هذه علامة قوية لمدى الاهتمام الذي نحمله لاستقرار لبنان وامنه. ومنذ عودة السلام اليه، فإن جهودنا كانت على قدر التضحيات التي بذلت اثناء فترة الحرب. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت فرنسا بنحو نصف مليار دولار لمصلحة دعم تثبيت الأمن في لبنان. ونحن نساهم يوميا، في دعم القيمة العملانية للجيش اللبناني. وعلى صعيد آخر فإننا نسعى بكل ما اوتينا من جهد من اجل وضع توصيات مؤتمر روما في آذار من العام 2018 موضع التنفيذ: ونجري لأجل ذلك محادثات معمّقة مع المسؤولين اللبنانييّن وكبار المسؤولين في القوى المسلحة اللبنانية من اجل تأمين العتاد البحري والجوي الذي يتيح لها مواجهة التحديات الامنية، والتمتع بقدرة التحرك في البحر. وقد فتحنا في هذا الاطار خطا تمويليا بقيمة 400 مليون يورو. وفي المحصلة، فإن هذا التعاون لا يسري فحسب بل يركض! في العام 2018، وتنفيذا لالتزامات فرنسا في مؤتمر "روما 2"، عمدنا الى مضاعفة تعاوننا بنسبة 15% (وهي النسبة الاكثر اهمية بين سائر دول حوض البحر الابيض المتوسط)، اضافة الى 45 مليون يورو كهبة مخصّصة للتجهيزات. وهذا التعاون في المجال الامني يندرج في الاطار الاوسع لمساعدة لبنان في مسألة النازحين (مؤتمر بروكسل 2) وفي التطور الاقتصادي (مؤتمر "سيدر"). وهذه المساعدة لا تأتي من دون مقابل، هو بحد ذاته في مصلحة لبنان: الا وهو تحقيق الاصلاحات الجذرية، والتي ينتظرها المجتمع الدولي وفرنسا، لا سيما في قطاع الكهرباء والقطاعات الاخرى. والحكومة اللبنانية هي حكومة "الى العمل"، والطارىء يستدعي وضع الالتزامات موضع التنفيذ."

وتابع: "ايها الاصدقاء، انّ نموذج القوى المسلحة اللبنانية ابرز دليل على انّ مثل هكذا جهود لا تذهب سدى. ان تفاني هذه القوى، اليومي، وحرفيتها تشكّلان ضمانة ليس فقط لاستقرار البلاد، بل ايضا لأمننا نحن. ان هذه القوى، بالتعاون مع سائر الاجهزة الامنية، تتيح لنا ان نأمل بمستقبل افضل. وإن عمل هذه القوى في سبيل توطيد السلام والأمن اتاح العمل من اجل نهضة لبنان. واني لأرغب ان اكرر تقديري لعمل صاحب المعالي، الوزير السابق، الاستاذ ميشال اده، في سبيل لبنان وكذلك لدعمه الكبير للمحاربين القدامى."

وختم بالقول: "ايها الاصدقاء، انّ فرنسا لا تنسى، وهي ستبقى وفيّة. وإنّ نموذج القوى المسلحة اللبنانية ورابطتكم يدفعها لمواصلة التزامها، وللشهادة بافتخار امام العالم، بمدى قوة الصداقة اللبنانية-الفرنسية. عاشت فرنسا! عاش لبنان! عاشت الصداقة اللبنانية-الفرنسية!"

رد كولدفي

بعد ذلك رد الاميرال كولدفي معربا عن سعادته لوجوده في لبنان للمرة الاولى، مشاركا اعضاء "جمعية جوقة الشرف" هذه المناسبة، محييا ذكرى الشهداء العسكريين، ومركّزا على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات صداقة متجذّرة عبر التاريخ. ونوّه بالمبادرات التي يقوم بها الرئيس الفخري للجمعية في لبنان الوزير السابق ميشال اده، وبالدور الذي يلعبه الرئيس الحالي الوزير السابق ميشال ب. الخوري لترجمة القيم التي يمثّلها وسام جوقة الشرف الفرنسي. وقال انه سيعود الى باريس حاملا ذكريات جميلة عن زيارته القصيرة للبنان، "هذا البلد الذي لحضوره في العالم عموما، وفي العالم الفرنكوفوني خصوصا، الكثير من الفعالية والتأثير."