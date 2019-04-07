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هكذا سيكون الطقس غدا الاثنين

7
APRIL
2019
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وطنية - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين صافيا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط . 

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد غائم جزئيا بسحب متوسطة حيث تكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ في المناطق الداخلية والشمالية فترة قبل الظهر مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الساحل يتحول مساء الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة. الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. 
الثلاثاء:غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا جنوبية شرقية ليلاً سرعتها بي10 و 30? كلم/س.

- الانقشاع: متوسط .الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 بالمئة.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء:19 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 6,17 ساعة غروب الشمس: 19,4

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