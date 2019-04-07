الديمقراطي في المتن: نستنكر وندين الأفعال الميليشياوية في بلدة المتين

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صدر عن دائرة المتن في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان التالي:

"تستنكر دائرة المتن في الحزب الديمقراطي اللبناني ما حصل ويحصل في بلدة المتين من تعرض للشيخ الجليل سلامة القنطار من قبل بعضالموتورين المأجورين المنتمين لأحد الأحزاب بغية إجباره التخلي عن الحق بما يخص وقف العائلات التوحيدية في بلدة المتين خدمة امن أصبحوامعروفين ولتجار العقارات".

وتشدّد الدائرة على رفضها القاطع لهذا العمل المشين الذي تعرّض له مشايخنا، إذ تطالب الأجهزة الأمنية و القضاء المختص أخذ التدابير اللازمةبحق الفاعلين حفظاً لحقوق وكرامات الناس وعدم السماح للغوغائيين بالتعدي على حرمات الناس بأفعالهم المليشياوية التي اعتادوا عليها.

ختاماً تؤكد الدائرة وقوفها الى جانب أهلنا في بلدة المتين عامة و الشيخ الجليل سلامة القنطار وعائلته بصورة خاصّة.