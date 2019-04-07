من هو الخاسر ؟ بقلم الكسندر نعمه

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إن الصراع الدولي والاقليمي الواضح حول منطقة الشرق الاوسط، جعل لبنان منذ تأسيسه وحتى اليوم محور صدامات وملتقى الخلافات الدولية والاقليمية. ولكن هذه المرة وعلى خلفية الحرب في سوريا وجدت القوى الاقليمية والدولية نفسها أمام تقاطعات ومصالح اقتصادية ، تسعى كل دولة لتحقيق غاياتها ومصالحها. يختلفون في السياسة ولكن بالجوهر هم يبحثون عن مصالح اقتصادية يسعون من خلالها الى تثبيت وتمكين اقتصاد دولهم. فالصين أكبر دولة اقتصادية في العالم دخلت الى الشرق الاوسط من بوابة لبنان عبر سوريا وبدأت بإنشاء قاعدتها الاقتصادية في البقاع، أما روسيا الدولة التي قررت منذ بداية الازمة السورية ان تكون لاعب مهم في الحرب لن تقبل ان تصبح لاعب أقل من نافذ في السلم، فاعتمدت خط طرطوس اللاذقية مكانًا لتثبت وجودها الشرق اوسطي وتفرض نفوذها في المنطقة، الولايات المتحدة الاميركية وعبر اسرائيل ثبّتت وجودها في الجولان، وهنا لا مكان للنقاش حول مفهوم احتلال او غير احتلال، الهدف الاساسي بالنسبة لاميركا واسرائيل، هو إيجاد واحة متنازع عليها يسعون عبرها ان يزعزعوا الاستقرار في المنطقة في كل مرة تهتز مصالحهم الاقتصادية وبخاصة بعد أن خسروا كل رهاناتهم في الحرب ولم يحققوا أن إنجاز يُذكر.

ولكن بالرغم من الخلافات الجوهرية، وجدت الدول النافذة في العالم كاميركا، روسيا والصين، أن لا مصلحة لديهم في مرحلة إعادة الاعمار ورسم الخريطة الشرق الاوسطية الجديدة أن تشاركهم أي من الدول الاخرى في القرار، فخلقوا كلن وبحسب قدرته مناخات لا تسمح لتلك الدول بالتأثير في ملف الشرق الاوسط.

- ففي فرنسا وبعد ان قرر الرئيس امانويل ماكرون تأسيس جيش اوروبي على غرار اميركا وروسيا، أوجدوا له بما يسمى السترات الصفراء وبات حكمه متأرجح وحالة الفوضى الى تنامي، فوصلت الرسالة الى الاتحاد الاوروبي السترات الصفراء قد تصل اليكم.

- أعادوا العقوبات على ايران، لكي تعود للاهتمام بملفاتها الداخلية وهم على يقين انهم لن يستطيعوا ردعها بالكامل ولكن بالحد الادنى يمنعونها من المضي قدمًا بتفكيك المنظومة القائمة.

- في تركيا الخلافات السياسية والاقتصادية الى تنامي، وها هي المعارضة لاردوغان تنتصر في الانتخابات البلدية الاخيرة.

- الدول العربية، جزء منها يحاول جاهدًا معالجة مشاكله الداخلية وتمكين الحكم الذي ارساه لعشرات السنين، وقسم آخر يلملم أطراف حكمه ليبقى في السلطة.

- البرازيل، فنزويلا وباقي الدول المجاورة والتي كانت تشكل محور مجموعة البريكس، ادخلوها في مفهوم صراع السلطة تحت ستار محاربة الفساد والحريات، الفقر، وكل هذه الشعارات باتت اليوم تحرك الشارع غرائزيًا فإعتكفت سياستهم الدولية لصالح الوضع الداخلي.

وها هو لبنان، هذه البلد الصغير، وكما كان دومًا محور الصراعات والخلافات الاقليمية والدولية، يعيش اليوم تجربة جديدة، قد تكون شبيهة بتجربة الرئيس كميل شمعون ولكن هذه المرة ركيزته ملفات عديدة، المحور ملف اللاجئ السوري وانعكاس وجوده على الاقتصاد والسياسية.

قد نتفهم عدم قدرة الحكومة اللبنانية والسياسيين اللبنانيين حتى الساعة على إيجاد خطاب موحد لمعالجة ملف حيوي اقتصادي او مالي، على أساس ان لكل حزب رؤيته السياسية ومفهومه ولكن ما لا نستطيع تفهمه ان نبقى نعيش خلافًا واضحًا حول ملف النزوح السوري وما يترتب عليه من انعكاس مباشر وسلبي لمعظم الملفات الحيوية في الاقتصاد.

إن الدول التي وضعت يدها على منطقة الشرق الاوسط، لا تجد في لبنان الا مكانًا خصبًا لإيصال الرسائل، وهي بالتالي ليس من ضمن أولوياتها الوجود المسيحي في الشرق، وليس أولوية عندها عدد الكنائس والقديسين وبالتأكيد ليست أولوية عندها التعايش المشترك الاسلامي المسيحي، ففي سوريا دُمرت أثارات عمرها من عمر الانسان، وكنائس تعود الى مئات السنين، هجر شعب بأكمله ومن كل الاديان، وقتل مئات الالوف من دون سبب، دمرت مدن بأكملها، وحاولوا اقناعنا ان كل هذا من اجل اسقاط شخص واحد!

ولبنان قبل سوريا عاش اكثر من 28 عامًا من حرب دموية لم يسلم منها أحد، وفي اللحظة التي وضعوا جدول تقسيم المغانم توقفت الحرب، وفي سوريا الشيء نفسه عندما يتفقون على تقسيم الغنيمة ستتوقف الحرب ويعود هذا الرجل الذي قيل أن الحرب وجدت لإسقاطه، رمز للسلم كما كان قبل وقت قصير رمزًا للحرب.

لقد أصبحت على يقين، وبالرغم من إنتمائي السياسي الواضح، وبالرغم من إيماني الكبير بفخامة رئيس الجمهورية واقتناعي التام بما يحاول التيار الوطني الحر وفخامة الرئيس القيام به، للحد من تداعيات هذا الصراعات في المنطقة، ومحاولة التقليل من الارتدادات التي بالتأكيد لن يسلم منها لبنان.

وبالتأكيد اللقاءات المتكررة التي يقوم بها فخامة الرئيس في القصر، مع الهيئات الاقتصادية، المجتمع المدني، الطلاب، الشباب، المؤسسات المالية والغير مالية، سببها الاساس خلق حالة من توحيد الرؤية والجهود للعمل على امتصاص ارتجاجات الهزة التي ستمر على المنطقة. وهنا لا بدّ من الاشارة الى ان هذا الدور لا يمكن لرجل غير ميشال عون ان يقوم به، لأنه الوحيد الموجود في نوستالجيا اللبنايين ويستطيع أن يؤثر ايجابًا على خلق هذه الحالة. ولكن للاسف نجد ان هناك احزاب لبنانية ونتيجة ارتباطها باحدى المحاور المتصارعة تعمل بكل ماكينتها الاعلامية الى تشويه هذه الصورة ولكي لا ينجح فخامة الرئيس بتوحيد الجهود المبذولة لامتصاص تداعيات الازمة الكبيرة.

أمام كل ما تقدم، على اللبنانيين، ان يكونوا على قدر المسؤولية الموكلة اليهم، وإنهم امام امتحان كبير، ليثبتوا إن كانوا فعلاً يستحقون هذا الوطن ومتمسكون به، عليهم أن يقتنعوا أن لبنان بكيانه في خطر، لا يجب ان نسمح لهم ونحن الذين خضنا صراعهم على مدى 30 عامًا وما زلنا حتى الساعة، ان يكرروا التجربة. تريدون ان تتصارعوا لبنان ليس مكانًا، تريدون ان تتحاوروا لبنان مدرسة للحوار والتلاقي تمامًا كما قال فخامة الرئيس.

هذا البلد الصغير بحجمه والكبير بقدراته لا يستطيع ان يتحمل صراعكم، ولا يمكن ان نسمح للاجئ السوري ان يبقى قنبلة موضوعة بالتصرف. ولا يمكن ان تهولوا بالملف الاقتصادي فقط لتركيع الشعب والعمل على انقلاب الرأي العام على العهد بحجة انه السبب بانهيار الاقتصاد. الاقتصاد المنتج مرتبط بشكل اساسي بذكاء صاحب العمل، واللبنانيين هم وعاءًا من الذكاء والابداع، استعملوا ذكائكم وابدعوا وحولوا اقتصادكم من اقتصاد رعي الى منتج، ادعموا منتجاتكم اللبنانية واستثمروا اموالكم في بلدكم، مهما كانت الخسارة الكبيرة لن تكون اكبر من خسارة الوطن، ولا تسمحوا للاجئ السوري ان يجد فرصة للاستقرار في لبنان، من خلال تسهيل ايجاد فرصة عمل له على حساب اللبناني.

إننا أمام مرحلة دقيقة وخطيرة، وعلينا جميعًا ان نكون على قدر المسؤوليات الموكلة الينا.