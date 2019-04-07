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منظومة الفساد قاسية وتحتاج لإجراءات إسثنائيّة (د. جورج حرب)

7
APRIL
2019
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اعتاد اللبنانيون منذ مدّة على انتقاد الطبقة الحاكمة، لهدرها المال العام منذ اكثر من ثلاثين عامًا، فالمال منهوب، والسارق معروف، ونيّة الإصلاح لدى العهد واضحة، لكن تحت مُسمى "السلم الأهلي"، تتردد السلطات المختصة بمكافحة الفساد، عن فتح الملفات الكبرى التي تطال نوابًا ووزراءً وقادة أجهزة أمنية وقضاةً ورؤساء مدنيين ورجال دين، نعم رجال دين وهذا الذي يدفعنا إلى شمل المحاكم الروحية بحملة مكافحة الفساد لأن الصامتين من اللبنانيين يخافونهم ولا يجرؤون على البوح عن ألمٍ يقض مضجعهم.
     
تقارير دولية كثيرة نشرتها صحف المانية وفرنسية وأميريكية، توثق سرقة أموال الدولة اللبنانية وانتقالها إلى حسابات مسؤولين لبنانيين في بنوك عالمية ولبنانية ولا أحد يجرؤ على محاسبتها، مما يضع اللبنانيين أمام سؤال محيّر: طالما أن المال المنهوب موجود، وطالما أن السارقين مكشوفين، لماذا لم تبادر الدولة حتى الآن إلى استرداد حقها ؟ لا سيّما أن الوضع المالي العام في حالة إفلاس واضحة رغم تحفظ المسؤولين عن إعلان ذلك .
   
إنه السلم الأهلي ! أي، أن تحت شعار الحفاظ على السلم الأهلي، تنأى الدولة بنفسها عن توقيف  ناهبيها ! وبسبب آلاف الميليشياويين الذين يستفيدون جزئيًا من الفساد المستشري، والجاهزين لخوض معارك الشوارع والأحياء للحفاظ على مكتسبات الحرب الأهلية، حيث يعتبرون نفسهم رابحين، وعلى من خسر الحرب أن يخضع للرابح حتى ولو كانوا يقصدون الدولة ومؤسساتها، إنها ذهنية قوى الأمر الواقع، والمعادلة التي أُرسِيَت في التسعينات بعد انتهاء الحرب الأهلية، يعتبرونها سارية المفعول إلى حين خسارتها لمعارك أخرى من شأنها تبديل تلك المعادلة. 
    
دون أية مبالغة وبكل موضوعية، هذه الطبقة تفكر بهذه الطريقة، لذلك تتابع بنهج إقصائيّ لغيرها في إدارات الدولة، ولذلك تضرب فكرة الميثاقية في كل قرار وزاري أو إداري، لأن الميثاقية تمنع الهدر من حيث أنها تمنع أية فئة في لبنان من الإستفراد بالقرار المالي والإداري مما يجعل كل موظف مراقبًا لنهج زميله أو رئيسه أو مرؤوسه، فيشكل ذلك حمايةً للمال العام، كما وحمايةً للمؤسسات.
     
إن الشعب اللبناني يئنّ من حملٍ أثقل كاهله، وتعب من حمل الرايات لمسايرة مافيات الأمر الواقع، وعلى المسؤولين الذين يريدون الإصلاح أن يجترحوا الحلول من رحم تلك المعاناة، ولتكن للبنان محكمة دولية تفتح تحقيقًا دوليًا لاسترداد الأموال المنهوبة، وبالطبع، لن تكن مشابهة للمحكمة الدولية المختصة باستشهاد الحريري، بل إن مفعولها مباشر، لأن الأموال كلها في بنوك خارجية، وحجزها لا يحتاج لأكثر من قرار، لن يأتي دون المطالبة به، لأن تلك المعادلة  التي أرسيت بعد الحرب لصالح زعماء الميليشيات، لا بد من كسر حلقتها بالإحتكام إلى القانون، الذي يبقى ملجأ كل الشرفاء في لبنان.  
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