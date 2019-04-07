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طبيبٌ لبنانيّ ينقذ مريضاً على متن طائرة أميركية.. والشركة تكرّمه!

7
APRIL
2019
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يا صور  - على متن رحلة جوية تابعة لخطوط "DELTA" الوطنية الأميركية، يوم الجمعة 5 نيسان 2019، وجّه قبطان الطائرة نداء للركاب مستفسراً عمّا إذا ما كان هناك طبيب على متن الطائرة، توجّه الطبيب اللبناني ابن الجنوب علي سويدان من مقعده مسرعاً متوجهاً إلى مقعد المريض الذي كان يعاني من ألمٍ حادّ وحالة غير مستقرة.
 
وبحسب ما أفاد موقع "يا صور"، فإنّه وبعد معاينة المريض من قبل سويدان شخّص الحالة بأنّها نوبة، طالباً من طاقم الطائرة إحضار الأدوات اللازمة لإجراء الاسعافات الأولية للمريض وبعد دقائق من اجراء الاسعافات اللازمة بدأت حالة المريض بالتحسّن.
 
وبناءً على ذلك قام مدير الشركة بتقديم الشكر للدكتور سويدان على ما قام به من خدمة إنسانية عظيمة ملحقاً الرسالة بهدية مادية تقديراً لجهوده ايضاً.
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