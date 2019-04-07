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جنبلاط: وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية للجيش اللبناني فقط

7
APRIL
2019
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المختارة ـ عامر زين الدين-

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على أن «تكون وحدة الامرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء للجيش اللبناني فقط».

 

كلام جنبلاط جاء خلال استقباله في قصر المختارة أمس، بحضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، وفدا شعبيا كبيرا من عائلات وأهالي بلدة المختارة وعائلتي شيا والهشي، لشكره على اختيار اللواء الركن أمين العرم لمنصب رئيس الأركان في الجيش اللبناني.

 

وبعد كلمة شكر من اللواء العرم ألقى جنبلاط كلمة قال فيها «أما وقد وصل إلى هذا المركز الرفيع المستوى شاب من خيرة أبناء المختارة والوطن، فأتمنى لحضرة اللواء الركن كل التوفيق، ولم يسبق أن اخترت الى هذا المنصب إلا الكفاءة والأقدمية، أمر كان موجودا واستمر مع رؤساء الأركان السابقين».

 

وتابع «بالمناسبة أتمنى أن تكون وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء للجيش اللبناني، الجيش فقط، وأهلا وسهلا بكم».

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