الصحناوي أولم على شرف باسيل في ختام جولته البيروتية: الرئيس القوي والتيار القوي بحاجة إلى عاصمة قوية

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اختتم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، جولته البيروتية بعشاء أقيم على شرفه في منزل النائب نقولا الصحناوي، في حضور النائب انطوان بانو وحشد من الفاعليات ومدعويين.

وألقى الصحناوي كلمة رحب فيها بباسيل وبالحضور، وقال له "هذه الدار كانت ولا تزال وستبقى تستقبلكم وتستضيفكم، واعتبر ان الرئيس القوي والتيار القوي بحاجة أيضا إلى عاصمة قوية بأهلها ومناضليها ومقاومتها وابداعها وتاريخها". وأضاف: "بيروت شابة دائمة، لأنها تهدمت 7 مرات وبنيت من جديد، لديها روح البناء والاندفاع والعطاء الدائم لتبقى متفائلة وهذا ما يميز روح لبنان. وكل ذلك يدفعنا إلى أن نستثمر في الشباب من أجل لبنان أفضل".

باسيل

ثم تحدث باسيل فاعتبر ان "اللقاء له طابعه الخاص، لأنه من دارة الرفيق نقولا الصحناوي حيث الوفاء والأصالة، الأصالة ليس فقط في العائلة والمنزل والتراث، آملا أن يقر المجلس النيابي قانون الأبنية التراثية قريبا، إنما الأهم هو تراثنا الفكري في التيار الوطني الحر".

أضاف: "بيروتيتنا وتنوعنا فيهما الكثير من الأصالة والتاريخ، ولهما رمزية معطوفة على الوفاء الذي لدينا في التيار، الوفاء لانتمائنا ولقضيتنا التي لا نحيد عنها. فنحافظ على الانسان الأصيل لأن التيار يبقى حتى لو ذهب المنصب، ولا يمكن أن نفي كل شخص حقه في التيار، بل نعطي الوطن والمواطن من خلال التيار، هؤلاء هم المناضلون في التيار يعطون ويبقون ويصمدون".

وتابع: "مع نوابنا في بيروت، نجدها تتمثل أفضل تمثيل، والفرصة سانحة لاعطاء بيروت أكثر فأكثر في السنوات القادمة".