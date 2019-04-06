باسيل إفتتح قاعة باسكال عزام في الأشرفية: لا شيء سيحد من عملنا في محاربة الفساد وحماية المؤسسات

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إفتتح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، "قاعة باسكال عزام"، في حفل أقيم في مكتب هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار في الأشرفية، وحضره النائبان نقولا الصحناوي وانطوان بانو، مسؤولون في التيار، وحشد كبير من المناصرين.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، وألقى منسق بيروت الاولى في التيار المحامي وليد جعارة كلمة قال فيها: "الدكتور باسكال عزام، علمنا بتواضعه أن الاشخاص يأتون ويذهبون ولكن المؤسسة والهيكلية التنظيمية تبقى، وما يحدث اليوم هو تكريم للدكتور باسكال، ولكل شخص ناضل في التيار، من أيام انصار الجيش، إلى العام 2019".

أضاف: "في فترة من الفترات كانت ساحة ساسين حكرا على البعض، واليوم بفضل جهود التيار أصبحت للجميع، وعلينا أن نتذكر أن بيروت الأولى ليست فقط الأشرفية بل أيضا الرميل والمدور، واليوم في هيئتنا لدينا 1500 بطاقة حزبية، ونتعهد أمام الوزير باسيل ان نرى قريبا 2000 بطاقة، والجدير بالذكر ان نسبة النساء في الهيئة 40% وإلى إزدياد مستمر، ولا يجب ان ننسى أن ثورة التيار الوطني الحر بدأت من الجامعات والمدارس، وعليه، فالرهان اليوم على تعزيز دور الشباب والطلاب في المجتمع".

وتابع: "تعلمنا ان من يركض للوصول إلى مركز لن يحصل عليه، بل ينال هدفه عبر العمل والمثابرة، وبالغيرة على بعضنا، نحن أهم تيار سياسي في لبنان وتراكم نضالنا ساهم بحضورنا في المجلس النيابي والبلدي والاختياري في بيروت بشكل فعال".

وشكر "كل من ساهم وساعد في تطور مسيرة هيئة القضاء في بيروت الأولى في التيار".

عزام

وألقى إلياس عزام كلمة العائلة وقال فيها: "إن حدث إفتتاح قاعة الدكتور باسكال عزام في هيئة بيروت الأولى، قلب لبنان الاداري، هذا الأمر يفرح قلب عائلته ولكن أيضا الذي يفرح قلبه أكثر، هو الإضاءة على محطات نضاله، إبتداء من العام 1975، ليبقى إرشادا للجيل الجديد ليكمل العمل".

أضاف: "كنت كلما أريد أن آخذ رأيه بالواقع السياسي في لبنان، كان يقول: نجحنا بالمقاومة العسكرية لتحرير لبنان، ولكن لم نستطع تمرير هذا النفس المقاوم لدى الشباب والمقاومة، ليست فقط على المستوى العسكري بل ايضا مقاومة على المستوى السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، وثقافية أيضا، وهذا ما يمثله فكر الرئيس العماد ميشال عون".

الصحناوي

وتحدث النائب الصحناوي قائلا: "هذا أول لقاء شعبي نقيمه بعد الانتخابات إلى اليوم، أريد أن اذكر ان شعار الانتخابات كان ان تصبح بيروت الأولى، نحن نعلم سكان بيروت، أهل بيروت، بيروت الآن الأولى بكل شي، الأولى بالكرم، الأولى بالجودة، الأولى بالتعايش، الأولى بالمقاومة، رغم كل شي مر علينا في الحرب، ومازالت المقاومة باقية إلى الآن".

أضاف: "نحنا وعدنا ان نبقى هكذا ليس لأننا خلقنا هكذا، بل لاننا وعدنا ان تصبح الأولى بكل شي، نريد أن تصبح الاولى بالمساحات العامة بين عواصم العالم الاولى في المساحات الخضراء، نريد ان تصبح الاولى في البيئة والنضافة، الاولى في النقل العام ومواقف السيارات، الاولى بصحة التمثيل وقوة التيار والعماد ميشيل عون، والوزير جبران باسيل، قطعنا مشوارا طويلا".

وتابع: "اليوم لدينا ثمانية نواب ظهرو في أصوات الدائرة الاولى، اليوم ما زلنا في البلدية والنظام الانتخابي الحالي، وتنظيم البلدي الحالي، ومازال اعضاء المجلس البلدي لا يصلون بأصوات الدائرة الاولى، نريد ان نصبح الأولى في صحة التمثيل".

وختم بالقول: "نريد ان نصبح الأولى في البنية التحتية، نحن لا نرتاح الا عندما نحقق الاهداف، وهذا ليس وعدا، هذه حقيقة لان الوزير لا يقبل، الا أن نكون هكذا".

بانو

ووجه النائب بانو في مستهل كلمته "التحية لروح المناضل الدكتور باسكال عزام"، وقال: "الأشرفية اليوم في لقاء مع رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل، وهذا ما يؤكد أن الاشرفية وبيروت في عقل ووجدان تكتل لبنان القوي، وهي في صلب اهتمامنا، وبيروت العابرة للطوائف وزيارة الوزير باسيل اليوم، هي زيارة تأكيد واصرار على ان نواب لبنان القوي هم من الناس وللناس، ونحن مشروعنا كبير واحلامنا وامالنا كبيرة بحجم تمثيلنا الواسع على كامل الاراضي اللبنانية، ولكن أهمية حضورنا تتوج بوحدتنا وتحقيق شعار حرية وسيادة واستقلال، بكل ما للكلمة من معنى، ولا شيئ ممكن ان يحد من عزيمتنا ومسيرتنا".

باسيل

وفي ختام الحفل توجه الوزير باسيل، بالشكر "لكل من ساهم في تطور مسيرة التيار الوطني، وبالوصول الى ما هو الحال عليه"، مستذكرا "المحطات النضالية التي جمعتني مع الراحل الدكتور باسكال عزام، والمسيرة الطويلة".

وأكد باسيل "أن لا شيئ سيحد من نشاط التيار الوطني الحر، وتكتل لبنان القوي ووزراء التيار، في مسيرة تطور لبنان وحماية المؤسسات ومحاربة الفساد".