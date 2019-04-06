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عازار: إنقاذ الاقتصاد يبدأ من الكهرباء و إلاّ فالنتائج وخيمة، ووزيرة الطّاقة تبذل جهودًا جبّارة في هذا المضمار

6
APRIL
2019
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 رافق النائب روجيه عازار وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في جولتها على دائرة كهرباء لبنان في جونيه و معمل الذوق الحراري، بمشاركة النائب نعمة افرام، المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك، قائممقام كسروان جوزف منصور ورؤساء بلديات ومخاتير ومسؤولي التيار في كسروان الفتوح .

وبعد الجولة أولم النائب عازار على شرف الوزيرة في منزله في عرمون حيث ألقى كلمة نوّه فيها بموقف الوزيرة البستاني الصلب والمنفتح في آن واحد وبالجهد الذي بذلته لتعديل خطّة الكهرباء. وتمنّى أن يتعاون الجميع مع وزارة الطّاقة لتنفيذ خطّة الكهرباء .
عازار شدّد على أنّ إنقاذ الإقتصاد يبدأ من الكهرباء التي تعتبر الجزء الأساسي من العجز والعرقلة السياسية لم تعد مسموحة وإلاّ فالنتائج وخيمة.
هذا وطلب من شباب التيار الوطني الحرّ أن يحملوا قضيّة محاربة الفساد والنّهوض الإقتصادي، مهما كانت الدرب صعبة، كما حملوا قضيّة الحرية والسيادة والاستقلال ونجحوا بتحقيقها لأن الفرصة سانحة اليوم بوجود فخامة الرئيس عون في سدّة الرّئاسة .
عازار ختم شاكرًا الوزيرة البستاني وتمنّى أن تولي كسروان الفتوح اهتمامًا لناحية تأمين الطاقة النّظيفة والتخفيف من التلوّث .

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