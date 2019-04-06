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مقدمة نشرة الـOTV:

ثمة من سأل اليوم: اين كانت العرقلة في ملف الكهرباء؟ وكيف؟



ولأن الاجواء ايجابية، اكتفت اوساطٌ متابعة بالتعليق عبر اسداء النصيحة التالية: عُد الى الارشيف، ولاسيما الى ارشيفِك الخاص.



فهذا الاثنين يَخضع مجلسُ الوزراء، ومعه غالبيةُ القوى السياسية، للامتحان الكبير، ذلك ان الكهرباء التي شغلت لجنَته الوزارية ستحضر على طاولته في امتحان الثقة... والى حينه اقل من 48 ساعة فاصلة تترنح فيها الاراء ، على رجاءِ قيامةٍ سريعة لقطاعٍ، تُصرّ اقليةٌ من الافرقاء على ابقائه في العناية الفائقة.



وزيرةُ الطاقة قالت اليوم ان الاجواء ايجابية، فعساها تترجَم في مواقف الافرقاء، لأن اللبنانيين اعتادوا ان تَخلق النوايا المبيَتة في ربع الساعة الاخير ما لا يعرفون، اما شرارةُ الحسابات السياسية فغالبا ما اعادت فتحَ بابِ الجدلِ البيزنطي الذي يُكهرب الامال.



في خلاصة الاسبوع الفائت، ثَبُتَ بما لا لُبس فيه ان مكافحةَ الفساد ابعدْ من شعار، واكثرْ من رفعٍ لسقف التحدي، فالاجراءات التي اتُخذت في اسبوع واحد ما كان احدٌ ليتجرأ عليها لولا القرار الرئاسي الواضح والصريح بوضع حدٍ لحال التفلت من الحساب... بما يكرس هيبةَ الدولة، ويُنهي امتيازات الازلام على حساب المواطن.



وفي خلاصة المرحلة المقبلة، كل الاجواء توحي بأن الامور تسير في اتجاهها الصحيح، وان الالتزامَ بالاصلاح يسير على قدم وساق. فالدولة مجنَدةٌ، واصوات النشاز لا اذانَ صاغية لها، اقلَه في العلن، لا في الداخل ولا في المحافل الخارجية حيث اعتادت ان تلقى الاهتمام.