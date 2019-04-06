وزير البيئة شارك في الاردن في المنتدى الاقتصادي العالمي وركّز على تخفيف التلوث في المدينة الناتج عن النقل والحد من انتاج النفايات

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شارك وزير البيئة فادي جريصاتي في الاردن اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي ينعقد في منطقة البحر الميت على مدى يومين تحت شعار "بناء نظم جديدة للتعاون " بمشاركة حوالى 1000 شخصية من قادة الحكومات وقطاع الاعمال والمجتمع المدني والاوساط الاكاديمية من أكثر من 50 دولة.

وكانت لوزير البيئة مشاركتان في ندوتين الاولى تحت عنوان "تشكيل المدن المتمحورة حول الإنسان "، والثانية في ندوة تحت عنوان " الادارة البيئية في العالم العربي".

وركّز وزير البيئة في مداخلته في الندوة الاولى على أن " لبنان شهد انفجارًا غير متوقع لسكانه خلال السنوات الخمس الماضية ، حيث نزح 1.5 مليون سوري إليه ، مما جعله البلد الذي يوجد به أكبر عدد من النازحين مقارنة بسكانه.وأدّت هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الكثافة السكانية في لبنان من 400 شخص / كلم 2 في عام 2010 إلى ما يقارب 600 شخص / كلم 2 في عام 2016 ، الامر الذي يؤدي إلى ضغوط بيئية واجتماعية".

وشدّد الوزير جريصاتي "على ربط المدينة بالطبيعة واهمية التنظيم المدني"، مشيراً الى " أن وزارة البيئة تعمل على إتاحة الفرصة للمواطنين اللبنانيين للتمتع بالموارد الطبيعية من خلال إنشاء شبكة قوية من المناطق المحمية ، والتي تخضع لقانون حديث وبأهداف طموحة ".

وفي موضوع قطاع النقل إعتبر الوزير جريصاتي " أن هذا القطاع هو أهم مصدر لانبعاثات ملوثات الهواء والغازات الدفيئة ، ومن هنا اهمية تطوير النقل المشترك واعادة هيكلة الحافلات العامة للتخفيف من حجم المركبات التي تدخل الى المدن وتتسبّب بتلوث الهواء ، ومن هنا ايضاً اهمية اقرار اللامركزية الادارية التي تعفي الناس في المناطق من التوجّه الى المدينة لاتمام معاملاتهم ، وكلما تقلّص عدد المتوجّهين الى المدينة كلما تقلّص حجم التلوث الناتج عن قطاع النقل ، واضافة الى كل ذلك إستخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة من مركبات وسيارات هجينة أو كهربائية ، وأن تتحوّل بيروت في المستقبل الى مدينة تعتمد الطاقة المتجددة وألا تعتمد على الطاقة غير النظيفة كمدينة كوبنهاغن ".

وفي الندوة الثانية المتعلقة ب " الادارة البيئية في العالم العربي " تناول وزير البيئة أزمة النفايات ، مشدداً على ما يلي :

- الحد من إنتاج النفايات

- إعادة استخدام أكبر قدر ممكن

- تشجيع الفرز في المصدر مع إنشاء أسواق وطنية لإعادة التدوير

- إعطاء حوافز مالية لصناعة إعادة التدوير

- تنظيم استيراد المنتجات المتاحة محلياً

- معالجة سليمة للنفايات الطبية

- رفع الوعي حول المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالحرق والرمي العشوائي

- تسليط الضوء على تكلفة التدهور البيئي

- تنفيذ القانون بصرامة (خاصة في ما يتعلق بالحرق والمكبّات)

- -تسهيل وصول الناس إلى المعلومات من أجل الشفافية.